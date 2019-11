सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कण्‍डेय काटजू के एक ट्वीट पर लोगों ने खूब मजे ल‍िए। काटजू ने एक तस्‍वीर पोस्‍ट की और इसके साथ ल‍िखा- जय श्री राम। काटजू ने जो तस्‍वीर पोस्‍ट की, उसमें पत्रकार अरणब गोस्‍वामी को बाबा रामदेव गोद में उठाए हुए द‍िख रहे हैं। गोस्‍वामी खि‍लख‍िला रहे हैं और बाबा उन्‍हें गोद में उठाए हुए हैं। यह फोटो र‍िपब्‍ल‍िक टीवी के क‍िसी शो का वीड‍ियो ग्रैब है। यह वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर कई लोग शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

काटजू द्वारा यह तस्‍वीर शेयर क‍िए जाने के बाद इस पर भी कई लोगों ने तरह-तरह के कमेंट क‍िए। @Shaikh_Afroz92 ने कहा- मीड‍िया गोदी में, तो @nnojha ने ल‍िखा- Oh. So this is the latest format of tv anchors interviewing celebrities! @SRaj30403931 ने काटजू के ट्वीट पर कमेंट क‍िया- जय श्री राम, बन गया काम। @saudarslan97 ने चुटकी ली- Nation Wants to know…. कि ये दोनों क्या कर रहे हैं?

बता दें क‍ि अरनब गोस्‍वामी ने बाबा रामदेव के साथ ‘सुपर एक्‍स्‍क्‍लूस‍िव’ इंटरव्यू में योगाभ्‍यास क‍िया था। इसी दौरान रामदेव ने अरनब को गोद में उठा ल‍िया था। रामदेव ने अरनब को न केवल योग करवाया, बल्‍क‍ि उनसे भारत माता की जय भी बुलवाया। देखें, वीडियोः

अयोध्‍या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 10 नवंबर को अरनब ने अपने चैनल पर कहा था क‍ि इस फैसले से कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया है। उन्‍होंने यह सवाल भी पूछा था क‍ि क्‍या कांग्रेस ह‍िंदुओं के ख‍िलाफ है?

काटजू के ट्वीट पर कई लोगों के हैरानी और नाराजगी भरे कमेंट भी आए। @jpboxess23 ने ट्वीट क‍िया- Sir आप भी?, तो @MohdFasiuddin10 ने पूछा- आप क‍िसका मजाक उड़ा रहे हैं? भगवान राम का या बाबा रामदेव का?

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App