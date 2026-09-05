दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ‘इनफ्लुएंसर’ सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता संजय आजाद पर हमले के मामले में हुई है।
दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को कड़कड़डूमा अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। भारद्वाज को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।
स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के नेताओं और समर्थकों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था और पुलिस से जल्द से जल्द भारद्वाज को गिरफ्तार करने की मांग की थी।
वायरल हुआ था वीडियो
स्वतंत्र भारद्वाज का बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें उसने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि उसने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता का सिर फोड़ दिया था। बाद में भारद्वाज ने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया था।
एक और एफआईआर दर्ज
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दर्ज एफआईआर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी की धाराएं भी शुक्रवार को जोड़ी थीं। इसके अलावा, नाबालिग कार्यकर्ता की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत भी एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें ऑनलाइन धमकी और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।
संसद मार्ग थाने के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
इस मामले को लेकर शनिवार को संसद मार्ग थाने के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि थाने के बाहर लोगों के जुटने की आशंका को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली पुलिस का रुख किया है। उन्होंने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।