द्रमुक सांसद कनिमोझी ने दीपिका पादुकोण से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मुलाकात कर उनकी फिल्म छपाक देखने का वादा किया है। बता दें कि “छपाक” फिल्म ना देखने के लिए लोग सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे है। सांसद ने कहा कि मैंने कई हिंदी फिल्में नहीं देखी है लेकिन ये फिल्म देखने मैं जरूर जाऊंगी। दीपिका पादुकोण विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के खिलाफ प्रर्दशन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंची थी।

हमले में 35 लोग घायल हुए थे: बता दें कि वरिष्ठ द्रमुक नेता कनिमोई बुधवार (8 जनवरी) को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहुंची और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों के लिए लड़ेगी। गौरतलब है कि रविवार ( 5 जनवरी ) को जेएनयू में लाठी और लोहे की छड़ों से लैस नकाबपोश लोगों ने छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था। हमले में कम से कम 35 लोग घायल हुए थे।

DMK MP Kanimozhi on a social media campaign to boycott Deepika Padukone’s movie after she joined students at Jawaharlal Nehru University,during protest over #JNUViolence y’day: I don’t watch many hindi movies, they’re actually making people like me go&watch her movies&support her https://t.co/vlHJt42Idq pic.twitter.com/liqf2TGCs1

