दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, जहां टेक हब बेंगलुरु है, ने 16 साल से कम उम्र के लोगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा करने वाले वे भारत के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों पर मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के कुप्रभाव को रोकने के मकसद से, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर दिया जाएगा।

सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में 16 से कम आयु वाले युवाओं के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा में बजट 2026-27 पेश करते वक्त उन्होंने आश्वस्त किया कि स्कूलों और कॉलेजों में खाली शिक्षक के 15 हजार पदों को अगले वित्त वर्ष में भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी प्राइमरी, हाई स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में नए कमरे बनाने और मरम्मत के काम के लिए 565 करोड़ रुपये, टॉयलेट बनाने के लिए 75 करोड़ रुपये और स्कूलों में फर्नीचर खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

125 करोड़ मेंटेनेंस के लिए खर्च

सदन में उन्होंने एलान किया कि 125 करोड़ रुपये सरकारी प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के मेंटेनेंस के लिए खर्च किए जाएंगे। इस बात पर जोर देते हुए कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हेल्थ, कैरेक्टर और भविष्य को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार इन कैंपस में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अवेयरनेस और एजुकेशनल कैंपेन, सख्त डिसिप्लिन और डेडिकेटेड सपोर्ट और काउंसलिंग सेंटर बनाने जैसे कड़े कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा कि “उत्तम कालिके, उज्ज्वल भविष्य” (बेहतर लर्निंग, ब्राइटर फ्यूचर) के नारे के साथ, 800 स्कूलों को कर्नाटक पब्लिक स्कूल (KPS) में अपग्रेड किया जाएगा। इससे एक ही छत के नीचे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देने में आसानी होगी। उनके मुताबिक, अगले तीन सालों में इस मकसद के लिए 3,900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मेंटल हेल्थ काउंसलर अपॉइंट किया जाएगा

स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करने और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, हर 204 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ काउंसलर अपॉइंट किया जाएगा।

सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बाइलिंगुअल क्लास शुरू करने और प्राइमरी स्कूल के टीचरों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, 24 करोड़ रुपये की लागत से एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया जाएगा। विद्या विकास स्कीम के तहत, प्री-प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी बुक्स, क्लास 1 से 10 के लिए वैल्यू एजुकेशन बुक्स और प्री-यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्टबुक्स 2026-27 तक फ्री में दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि IIT धारवाड़ के साथ मिलकर, AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पर्सनलाइज्ड सेल्फ-लर्निंग डिजिटल ट्यूटर फैसिलिटी, क्लास 8 से 12 तक के लगभग 12.28 लाख स्टूडेंट्स को 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दी जाएगी।