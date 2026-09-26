Sonam Wangchuk News: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक भाषण में लद्दाख की स्थिति की तुलना चीन के द्वारा तिब्बत के साथ किए जा रहे व्यवहार से की थी। इसको लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ और अब सोनम वांगचुक ने सफाई दी है और माफी भी मांगी है।
सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मुझे पता है कि हमारे कई तिब्बती मित्र इस तुलना से आहत हैं। पहली बात तो यह है कि मैं केवल एक विशेष दिन की एक विशेष घटना की तुलना कर रहा था, न कि तिब्बती लोगों द्वारा दशकों से झेली जा रही पीड़ाओं से। दूसरी बात, मेरा किसी को भी, विशेष रूप से अपने प्रिय तिब्बती मित्रों को, आहत करने का कोई इरादा नहीं था। मैं केवल उस विशेष दिन लेह लद्दाख में घटी भयावहता को दर्शाना चाहता था और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं।”
क्या है पूरा मामला?
अब मामले की बात करें तो गुरुवार को लेह में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, “लद्दाख ने भारत को उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण चुना, हमने भारत को इसलिए चुना ताकि हम यहां सिर ऊंचा करके जी सकें। ऐसा जुल्म किया जा रहा है लद्दाख पर जो चीन तिब्बत पर नहीं कर रहा है।” वांगचुक ने लद्दाख में पिछले एक साल से व्याप्त भय के बारे में बात करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की और उन्हें लद्दाख में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया।
शुक्रवार को वांगचुक ने अपनी तुलना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हुए क्रूर नरसंहार की तुलना तिब्बत में चीनी दमन से करना उचित है। मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस दिन लेह में क्या हुआ था, क्योंकि कई हफ्तों तक इंटरनेट पूरी तरह से बंद था।”
उन्होंने शुक्रवार शाम को एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें कथित तौर पर पिछले साल उनकी 14 दिन की भूख हड़ताल के दौरान पुलिस हिंसा को दिखाया गया है। उन्होंने कहा, “मैं तिब्बती मित्रों की पीड़ा को समझता हूं और हमेशा से चीनी दमन का विरोध करता रहा हूं, लेकिन अगर आपने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन लेह के लोगों पर बीती पीड़ा देखी होती, तो शायद आप मुझसे असहमत न होते। हालांकि, लद्दाख भारत में हमेशा से खुशहाल और समृद्ध रहा है, लेकिन पिछले छह साल अलग रहे हैं और पिछला साल सबसे बुरा था।”
उन्होंने आगे कहा कि 20,000 लोगों के एक छोटे से शहर में चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, एक ने आत्महत्या कर ली, 80 लोग घायल हुए और 75 लोगों को हत्या के प्रयास जैसे आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पूछा, “और यह सब बिना किसी फायरिंग के आदेश के हुआ, जिसे सुनियोजित हिंसा माना जा रहा है। वहीं दिल्ली में संसद का कामकाज ठप हो गया, जिसमें जंतर-मंतर पर पेलेट गन और लाठीचार्ज के इस्तेमाल को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। क्या उन्हें इसके लिए इस्तीफा नहीं देना चाहिए?”
तिब्बती निर्वासित सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई
सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ने सोनम वांगचुक के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। सीटीए के प्रवक्ता तेनजिन लेकशाय ने कहा कि लद्दाख की स्थिति की तुलना तिब्बत से करना गलत और असत्य है। उन्होंने कहा, “उनका बयान तिब्बत के अंदर की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। तिब्बत अभी भी चीन के सत्तावादी शासन के अधीन है, जहां तिब्बतियों को उनके मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित दमन और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के उद्देश्य से उठाए जा रहे उपायों का सामना करना पड़ रहा है।”
यह भी पढ़ें: ‘अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा’, लद्दाख हिंसा के एक साल बाद सोनम वांगचुक बोले- अगर वादा निभाया होता तो…
लद्दाख में लेह में पुलिस की गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत की पहली बरसी के अवसर पर सोनम वांगचुक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें लद्दाख में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…