अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर विरोधियों पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि वे लोग जिंदा और मुर्दा में फर्क नहीं करते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अनंत कुमार हेगड़े ने कहा, ”तथाकथित बुद्धिजीवि ‘अंतरात्मा’ को नहीं समझते हैं, उनके लिए जिंदा और मुर्दा में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों के शरीरों के अंग एक जैसे दिखते हैं। इन लोगों को लगता है कि केवल मानव शरीर की जरूरतों को पूरा करना ही जीवन है।” पहले भी एक बार केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री हेगड़े ने बुद्धिजीवि वर्ग यह कहते हुए करारा प्रहार किया कि ”अपने कुल के बारे में जाने बिना जो लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उनकी खुद की पहचान नहीं होती है। वे अपने खानदान के बारे में न जानने वाले बुद्धिजीवि हैं।”

So called intellectuals don’t understand ‘antar atma’, for them there is no difference between a living human and a dead body as both have same body parts. These ppl think fulfilling the needs of the human body is only what life is all about:Anant Kumar Hegde,Union Minister pic.twitter.com/Mgovuv5Ivn

