भारत-म्यांमार सीमा पर बसे मणिपुर के टेंग्नौपाल जिले में सुरक्षाबलों ने दो लोगों को कथित तौर पर 24 जंगली पहाड़ी बकरियां की स्मगलिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मणिपुर पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि एक टिप-ऑफ पर काम करते हुए सुरक्षा बलों की एक टीम ने टेंग्नौपाल शहर में एक चार पहिया गाड़ी को रोका। इस गाड़ी में से 24 आइबेक्स (Ibex – wild mountain goats) बरामद की गईं। ये खास बकरियां वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षित पहाड़ी बकरियों की एक प्रजाति हैं।

पुलिस ने बताया कि ये सभी आइबेक्स बकरियां म्यांमार से तस्करी कर पल्लेल ले जाई जा रही थीं। पुलिस ने अपने बयान में जानकारी दी है कि गाड़ी के ड्राइवर और उसमें बैठे दूसरी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया गया है। दोनों ही पहचान काकचिंग जिले के मायई लीकाई निवासी मोहम्मद कलीम और फुंड्रेई थौबल जिले के रहने वाले मोहम्मद साबिर खान के रूप में हुई है।

आम बकरियों से कितनी अलग होती हैं Ibex?

आइबेक्स आम घरेलू बकरियों से काफी अलग होती हैं। ये आमतौर पर कठिन जगहोंं- ऊंचे पहाड़ों और चट्टानों पर मिलती हैं। ये बहुत खड़ी और चिकनी चट्टानों पर भी आसानी से चढ़ सकती है, इनके खुर इस तरह बने होते हैं कि ये पतली जगहों पर भी आसानी से संतुलन बना लेती हैं।

आइबेक्स के सींग लंबे और घुमावदार होते हैं। नर आइबेक्स के सींग तो कई बार एक मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये बकरियां बर्फ, ठंड और कम भोजन वाली जगहों पर भी आसानी से जिंदा रह सकती हैं। ये बकरियां इंसानों से दूर रहना पसंद करती हैं।

क्या है आइबेक्स की तस्करी की वजह?

आइबेक्स के बड़े और मुड़े हुए सींग अवैध बाजार में ऊंची कीमत पर बिकते हैं। कुछ जगहों पर पारंपरिक दवाओं में आइबेक्स की हड्डियों, सींग और मांस के इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके अलावा कई जगहों पर आइबेक्स का मांस भी बहुत महंंगा बिकता है। कई अमीर लोग दिखावे के लिए दुर्लभ जानवरों को exotic pet के तौर पर खरीदना चाहते हैं। ये इनकी तस्करी की कुछ वजहों में से एक हैं।

