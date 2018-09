आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ समय शेष है, लेकिन अभी से ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर स्मृति ईरानी पर तंज किया तो, केंद्रीय मंत्री ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस को जवाब दिया। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, “केंद्रीय मंत्री ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी में आयोजित निफ्ट कन्वोकेशन की अध्यक्षता की। यहां उन्होंने कहा कि अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ। अब हमें कुछ नहीं कहना है।” इसके जवाब में स्मृति ईरानी लिखती हैं, “मेरी इस यात्रा में आपने रूचि ली, इसके लिए धन्यवाद। क्या आप राजीव गांधी इस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के लिए सलाना सरकारी खर्च जानना चाहेंगे? वर्ष 2008-09 और 2009-10 में 25-25 करोड़ और 2010-11 में 36 करोड़ खर्च हुए। 2011 से 2014 तक एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। वहीं, 2015 से 2018 तक इस संस्थान के लिए 433 करोड़ खर्च हुए।”

Thanks for your keen interest in my travels. You might want to know year-wise Govt expenditure for RGIPT:

2008-09 – ₹25 cr

2009-10 – ₹25 cr

2010-11 – ₹36 cr

2011-12 – NIL

2012-13 – NIL

2013-14 – NIL

2015-18 – ₹433 crore

Guess, you’re better off counting Fitbit steps! https://t.co/MJQmbeNeXu

— Smriti Z Irani (@smritiirani) September 7, 2018