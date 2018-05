नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल: स्मृति ईरानी से छिना सूचना व प्रसारण मंत्रालय, पीयूष गोयल संभालेंगे वित्त मंत्रालय

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अरुण जेटली के स्वास्थ्य कारणों से उनके स्वस्थ होने तक वित्त मंत्रालय पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है। फिलहाल पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय के साथ ही वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आ गई है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी से सूचना प्रसारण मंत्रालय वापस ले लिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय में ही राज्यमंत्री के रूप में काम देख रहे राज्यवर्धन सिंह राठौर ही अब पूरी तरह से I&B मंत्रालय देखेंगे। स्मृति ईरानी के पास अब सिर्फ कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी ही रहेगी। बता दें कि स्मृति ईरानी से इससे पहले भी एचआरडी मंत्रालय छीना गया था। वहीं एसएस अहलुवालिया से पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री प्रभार वापस लेकर उन्हें सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाया गया है। के अल्फोंस से सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का दर्जा वापस ले लिया गया है।

SS Ahluwalia assigned the portfolio of MoS in Ministry of Electronics & Information Technology, relieved of his charges of MoS in Ministry of Drinking Water & Sanitation. Alphons Kannanthanam relieved of charge of MoS in Ministry of Electrionics and Information Technology. pic.twitter.com/PqI5ovpemw

