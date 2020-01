नागरिकता संशोधित कानून के समर्थन में आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कॉनफ्रेंस में हंगामा हो गया। इस दौरान वहां मौजूद विरोध कर रहे लोगों ने NRC, CAA और NPR के खिलाफ पोस्टर लहराए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे।

लोगों ने विरोध के दौरान इस कानून के खिलाफ नारे भी लगाए।प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर ले रखा था जिसपर लिखा था कि हम सीएए और एनआरसी का विरोध करते हैं।

#WATCH Delhi: A group of protesters created ruckus at an event of Muslim Rashtriya Manch, by showing banners and raising slogans against #CitizenshipAmendmentAct and NRC. RSS leader Indresh Kumar was also present on the stage. pic.twitter.com/8WWstcnvaG

— ANI (@ANI) January 16, 2020