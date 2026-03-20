ओमान के खासब बंदरगाह के पास तेल टैंकर स्काई लाइट पर 1 मार्च को हुए मिसाइल हमले में जीवित बचे आठ भारतीय नाविक 18 मार्च को मुंबई लौटे। देश वापसी के बाद अब उन्हें दस्तावेज़ीकरण, मुआवजे और घर वापसी की यात्रा को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के चालक दल के सदस्यों ने बताया कि हमले के बाद जहाज में लगी आग में उन्होंने पासपोर्ट, पहचान पत्र, फोन, कीमती वस्तुएं और नकदी सहित अपना सारा सामान खो दिया।

बचे हुए लोगों में से एक ने नाम न बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने अभी भी वही कपड़े पहने हुए हैं जो पहनकर हम समुद्र में कूदे थे। बचाव के बाद हममें से कुछ लोगों को एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े दिए गए लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि टूथब्रश या साबुन जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं हैं।”

हमले के बाद जान बचाने के लिए चालक दल के सदस्यों को समुद्र में कूदना पड़ा

घटना को याद करते हुए चालक दल के एक सदस्य ने बताया कि हमला सुबह लगभग 7.05 बजे हुआ था। उन्होंने कहा, “अचानक एक जोरदार टक्कर हुई, जहाज हिल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। धुआं और आग तेजी से फैल गई। बचने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदना पड़ा।” बचे हुए लोगों ने बताया कि उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी क्योंकि उनमें से कई तैरना नहीं जानते थे। कुछ ही मिनटों में ओमान की सेना की नाव ने उन्हें बचा लिया। कुछ लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि अन्य को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

इस हमले में जहाज के कप्तान, बिहार निवासी आशीष कुमार की मौत हो गई जबकि चालक दल का एक अन्य सदस्य, राजस्थान निवासी दलीप सिंह अभी भी लापता है। एक अन्य जीवित व्यक्ति ने बताया, “हम 17 मार्च को ओमान से रवाना हुए। हमें मस्कट जाने वाले कार्गो विमान में बिठाया गया वहां से हमें हवाई अड्डे ले जाया गया और हमने मुंबई के लिए उड़ान भरी।” मुंबई पहुंचने के बाद नाविकों को नवी मुंबई स्थित एक कार्यालय ले जाया गया जहां उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने सहित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया।

जीवित बचे सदस्यों के दस्तावेज और कीमती सामान खो गए

एक क्रू मेंबर ने बताया, “शिपिंग कंपनी ने मुंबई पहुंचने के बाद हमारी सैलरी जमा कर दी लेकिन हमारे दस्तावेज़ खो जाने के कारण हम अपने बैंक खातों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारे पास कैश भी नहीं है। हममें से केवल एक के पास ही अपने खाते की पहुंच है और वही हमारे सभी खर्चों का भुगतान कर रहा है। एजेंसी ने कहा है कि वह राशि वापस कर देगी।”

वहीं, जहाजरानी महानिदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि कार्यालय आग में खोए हुए दस्तावेजों को प्राप्त करने में नाविकों की सहायता करेगा और प्रत्येक मामले के आधार पर मुआवजे का आकलन करेगा। अधिकारी ने कहा, “हम उनके नुकसान और जरूरतों को समझने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे।”

बचे हुए लोगों ने बताया कि अब वो इस पेशे को छोड़ने की योजना बना रहे

बचे हुए लोगों ने बताया कि अब वे इस पेशे को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, “हममें से अधिकांश के लिए यह हमारी पहली नौकरी थी। हम अपने परिवारों में पहले ऐसे लोग हैं जो अपने गांवों से निकलकर विदेश में काम करने गए हैं। हमने सोचा था कि इससे हमारी आर्थिक समस्याएँ हल हो जाएंगी लेकिन सब कुछ बदल गया है।”

एक अन्य व्यक्ति ने कहा, “माता-पिता को पीछे छोड़कर इस तरह की नौकरी करने का क्या फायदा जब जीवन की कोई गारंटी नहीं है और न ही यह कि हम उन्हें दोबारा देख पाएंगे? यह एक तरह से दूसरा जन्म है और ईश्वर ने हमें यह जीवन जीने का दूसरा मौका दिया है। हम बस अपने गांवों में वापस जाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, कम कमाना चाहते हैं लेकिन संतुष्ट रहना चाहते हैं।” इस घटना का सदमा अब भी कायम है। एक क्रू मेंबर ने कहा, “जब भी हम आंखें बंद करते हैं, वो दृश्य फिर से सामने आ जाते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा।

मिसाइल हमले से बच गए, लेकिन घर नहीं लौट पा रहे

ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच 1 मार्च को ओमान के खासब बंदरगाह के पास तेल टैंकर स्काई लाइट पर हुए मिसाइल हमले में जहाज के कप्तान आशीष कुमार की मौत हो गई और एक अन्य चालक दल के सदस्य दलीप सिंह लापता हो गए। इस हमले में आठ भारतीय जीवित बचे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें