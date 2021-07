संयुक्त किसान मोर्चा ने उस किसान नेता को सस्पेंड कर दिया है जिसने आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ की बात कही थी। उधर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ के रास्ते सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। हम इसकी तैयारी करेंगे।

पंजाब किसान यूनियन के प्रधान रूल्दू सिंह मानसा ने 21 जुलाई को अपने भाषण में कहा था कि आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हो रही है। उन्होंने अपने भाषण में कई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक नेताओं पर आंदोलन को भ्रमित करने का आरोप जड़ा था। संयुक्त किसान मोर्चा को उनकी बात नागवार गुजरी और किसान नेता को सस्पेंड कर दिया गया।

उधर, राकेश टिकैत ने कहा कि 8 महीने आंदोलन करने के बाद संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश में जाकर किसानों से अपनी बात रखेंगे और सरकार की नीति व काम को लेकर बात करेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी। उसमें अहम फैसले होंगे।

Samyukta Morcha has decided to go to Uttarakhand, UP, Punjab and other parts of the country and talk to farmers on government's policies and work. On September 5, there will be a big panchayat in Muzaffarnagar (UP). The entire country is captured: BKU leader Rakesh Tikait pic.twitter.com/b50VQCCFEN

