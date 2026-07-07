पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब पुलिस इस बात की जांंच कर रही है कि क्या सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन अग्रवाल ने हत्याकांड को अंजाम देने से कुछ महीने पहले चुपचाप शादी की थी।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने सिया और चेतन के बीत हुई बातचीत के विश्लेषण और कुछ अन्य सुराग केतन अग्रवाल की हत्या से कुछ समय पहले हुए एक शादी समारोह की तरफ इशारा करते हैं।

मामले की जांंच कर रही पुलिस टीम यह पता लगा रही है कि क्या यह शादी कानूनी रूप से रजिस्टर की गई थी।

एक पुलिस अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि दोनों आरोपियों के बीच हुई WhatsApp चैट और अन्य बातचीत की जांंच कर यह पता लगाया जा रहा है कि क्या दोनों ने गुप्त तरीके से शादी की थी।

पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम जांंच कर रहे हैं कि क्या सिया और चेतन ने चुपचाप शादी की थी, क्या कोई समारोह आयोजित किया गया था और क्या शादी कानूनी रूप से रजिस्टर की गई थी। जब हमें इस बारे में में ठोस सबूत मिल जाएंगे, तब हम इस बारे में आगे बात करेंगे।”

23 जून को गिरफ्तार हुए थे सिया और चेतन

केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जांच के बाद सिया और चेतन को 23 जून को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में यह सामने आया था कि दोनों ने केतन की हत्या की प्लानिंग की थी और उसे 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दिया था।

सिया और केतन को दस दिन की पुलिस कस्टडी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और दोनों इस समय जेल में बंद हैं।

केतन की मौत को शुरुआत में हादसा माना गया था लेकिन बाद में पुणे ग्रामीण पुलिस ने मामले की जांच मर्डर मानकर की। पुलिस के अनुसार, सिया चेतन के साथ रिलेशनशिप में थी और वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। वह केतन को 31 मई और 14 जून को भी लोहगढ़ लेकर गई थी। पुलिस टीम सिया और केतन को जांच के लिए लोहागढ़ भी लेकर गई थी।

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केतन की हत्या के बाद अग्रवाल परिवार अभी तक सदमे में ही था कि एक और दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है। केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का शनिवार रात पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।