पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तितावी थाना क्षेत्र के जग्गाहेड़ी के पास सोमवार तड़के हाईवे पर एक कार में आग लगने से 6 लोग जिंदा जल गए। मौके पर ही सभी छह लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, एक तेज रफ्तार कार पहले बिजली के खंभे से टकराई और उसके बाद डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी साइड की लेन पर जाकर पलट गई और उसके बाद कार में आग लग गई।

आग लगने के बाद कार में जो लोग सवार थे उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और ऐसे में सभी छह लोग जिंदा जल गए। मृतकों में एक महिला बताई जा रही है और एक 10-12 साल का बच्चा बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस को कार में सिर्फ कंकाल मिले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

तेज रफ्तार रही हादसे की वजह

शुरुआती जानकारी में पता चला है कि यह परिवार हरियाणा के जींद का रहने वाला था और हरिद्वार जा रहा था। पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर जागाहेड़ी के पास यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक, एक्सीडेंट की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। घटना को देखने वाले लोगों ने बताया है कि गाड़ी की स्पीड 100-100 किमी. प्रतिघंटा के करीब थी। पहले यह गाड़ी हाईवे पर बिजली के खंभे से टकराई। इसके बाद डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ जाकर पलट गई और उसके बाद गाड़ी में आग लग गई।