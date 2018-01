समुद्र की लहरों से यूं टकरा रहीं इंडियन नेवी की जांबाज महिलाएं, सामने आया VIDEO

चारों तरफ पानी ही पानी और उससे उठती लहरों की तूफानी गर्जना के आगे किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए लेकिन भारतीय नौसेना की जांबाज महिलाएं समंदर की उन जानलेवा लहरों के हमलों को कैसे असफल कर देती है, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने वीडिया शेयर किया है। भारतीय नौसेना की 6 महिला अधिकारी आईएनएसवी तारिणी नौका से दुनिया भर के समंदर को नापने के मिशन पर निकली हैं। इन महिला अधिकारियों को समंदर की परिस्थियों से सामना करने की ट्रेनिंग मिली है। इस यात्रा में महिला सैनिक दक्षिण अटलांटिक महासागर के फॉकलैंड टापू तक जाएंगी। 56 फुट की नाव पर सवार महिला सैनिकों को खासे मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। नौसेना के ऑफिशियल ट्विटर से बताया गया है कि तामाम मुश्किलों के बावजूद महिला सैनिक तेजी से अपने मिशन पर आगे बढ़ रही हैं। नेवी के मुताबिक महिला सैनिक नाविका सागर परिक्रमा नाम के प्रोजेक्ट को पूरा कर रही हैं, जिसमें नेवी की महिला अधिकारियों को भारत में निर्मित आईएनएनवी तारिणी से दुनिया भर की सैर करनी है।

