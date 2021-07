देश के दक्षिणी राज्य केरल में कोरोना वायरस से इस समय हालात बेकाबू हैं। राज्य में इस स्थिति के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केरल सरकार पर निशाना साधा है। नेता ने तंज कसते हुए कहा कि ईद पर छुट्टी देने के लिए धन्यवाद। पात्रा ने ट्वीट किया, ‘ईद पर दी गई छूट के चलते देश में अब आधे कोरोना के मामले केरल से ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह लोग दोष कुंभ मेले या कांवड़ यात्रा को देंगे। हम्म…केरल मॉडल?’

केरल में कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो मंगलवार को कोविड-19 के 22,129 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,05,245 हो गई। वहीं, जांच संक्रमण दर (टीपीआर) फिर से 12 फीसदी के पार हो गई। राज्य में मंगलवार तक 156 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 16,326 हो गई। 13,145 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद राज्य में कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 31,43,043 हो गई।

राज्य में 1,45,371 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य के पांच जिलों में संक्रमण के 2,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 4,037 मामले मलाप्पुरम से सामने आए हैं। इसके बाद त्रिशूर में 2,623, कोझिकोड से 2,397 और एर्नाकुलम से 2,352 और पलक्कड़ से 2,115, कोल्लम से 1,914 और कोट्टायम से 1,136, तिरुवनंतपुरम से 1,100, कन्नूर से 1,072 और अलप्पुझा से 1,064 मामले सामने आए।

वहीं, केरल में मंगलवार दो नाबालिगों समेत पांच और व्यक्तियों में जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद इस बीमारी से संक्रमितों की कुल संख्या 56 हो गयी हैं जिनमें से आठ मरीज उपचाराधीन हैं।

50% of the COVID positive cases in the country comes from Kerala,thanks to the Eid relaxations.

But as expected the narrative would always be built around a Kumbh or a Kawar Yatra.

Hmmm …Kerala Model?

— Sambit Patra (@sambitswaraj) July 28, 2021