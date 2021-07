बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के इरादों को लेकर मोदी सरकार को आगाह किया है। नेता ने एक चर्चा के दौरान कहा कि चीन के साथ हम युद्ध जैसी स्थिति में हैं। चीन लद्दाख में इस समय मजबूत स्थिति में है और उसे पाकिस्तान और तालिबान-अफगानिस्तान का साथ भी मिला हुआ है।

गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि बीते एक साल से भारत-चीन संबंधों को लेकर बहुत चिंता पैदा हुई है क्योंकि चीन सीमा मुद्दे को लेकर समझौतों का पालन नहीं कर रहा है जिसकी वजह से द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद ‘‘गड़बड़ा’’ रही है। भारत और चीन के संबंधों के बारे में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहूंगा कि बीते चालीस साल से चीन के साथ हमारे संबंध बहुत ही स्थिर थे…चीन दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार के रूप में उभरा।’’

एस जयशंकर ने आगे कहा, ‘‘लेकिन बीते एक वर्ष से, इस संबंध को लेकर बहुत चिंता पैदा हुई क्योंकि हमारी सीमा को लेकर जो समझौते किये गये थे चीन ने उनका पालन नहीं किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘45 साल बाद, वास्तव में सीमा पर झड़प हुई और इसमें जवान मारे गये। और किसी भी देश के लिए सीमा का तनावरहित होना, वहां पर शांति होना ही पड़ोसी के साथ संबंधों की बुनियाद होता है। इसीलिए बुनियाद गड़बड़ा गयी है और संबंध भी।’’

Dr Subramanian Swamy releases the book “Thunder Dragon – The COVID Strike” by Maj Gen (Dr) G D Bakshi (Retd) https://t.co/a4mMG1tnrD

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 9, 2021