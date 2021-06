PM की काशी बारिश के बाद जलमग्न! फोटो शेयर कर येचुरी ने कसा तंज- PM अब वाराणसी को वेनिस बनाने का दावा करेंगे

इन दिनों उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। समय से पहले ज्यादा बारिश लोगों के लिए परेशानी भी लेकर आई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव की समस्या हो गई है। पीएम मोदी का वाराणसी भी इससे अछूता नहीं है। वाराणसी की सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही हैं। लोगों को घुटने तक पानी में आना-जाना पड़ रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर को रीट्वीट करते हुए CPI (M) नेता सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, ‘यह है प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र का हाल। अब वह वाराणसी को वेनिस बनाने का दावा कर सकते हैं।’ बता दें कि विरोधी पीएम मोदी के उस बयान को लेकर निशाना साध रहे हैं जिसमें उन्होंने बनारस को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की बात कही थी। यूपी कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी वाराणसी के दौरे पर निकल थे। उन्होंने भी कहा कि क्योटो के नाम से बनारस के साथ छलावा किया गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘काशी क्योटो तो नहीं बनी लेकिन यहां के हालात ख़राब ज़रूर हो गए हैं। लोग जान जोखिम में डाल घर से बाहर निकल रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी साख खो चुकी है और 2022 में विदाई तय है।

