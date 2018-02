पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर बैंकिंग सेक्‍टर के बाद अब सियासी गलियारों में तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस के बाद माकपा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्‍ठ नेता सीताराम येचुरी ने विश्‍व आर्थिक मंच (डब्‍ल्‍यूईएफ) की दावोस में हुई बैठक की एक तस्‍वीर शेयर कर हमला बोला है। उन्‍होंने ट्वीट किया, ’31 जनवरी को एफआईआर दर्ज होने से पहले इस व्‍यक्ति (नीरव मोदी) ने यदि देश छोड़ा है तो वह यहां है…एफआईआर दर्ज होने से एक सप्‍ताह पहले भारत से भाग कर वह प्रधानमंत्री के साथ दावोस में फोटो खिंचवा रहा था। मोदी सरकार को इस पर स्थिति स्‍पष्‍ट करनी चाहिए।’ बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी 11,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने नीरव मोदी के भारत छोड़ने की बात कही है। इसको लेकर राजनीति गरमा गई है। विपक्षी दल मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए इस मसले पर रुख स्‍पष्‍ट करने को कहा था। साथ ही आरोप लगाया कि जुलाई, 2016 में ही प्रधानमंत्री कार्यालय को वित्‍तीय अनियमितता के बारे में सूचित कर दिया गया था। इसके बावजूद सरकार इस पर क्‍यों नहीं जागी?

If this person had fled India before the FIR on Jan 31, then he is here, photographed at Davos with PM, a week before the FIR, after having escaped from India? Modi govt must clarify. #NiravModi #PublicMoneyLoot pic.twitter.com/gQQnKQNjDo

