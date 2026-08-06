महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) की एक पीठ ने मंगलवार को पुणे पुलिस को ‘सिंघमगिरी कल्चर’ के तहत आरोपियों के माफी मांगते हुए वीडियो अपलोड करने के लिए फटकार लगाई । पीठ ने एक हफ्ते के भीतर फैक्ट-चेक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी। एमएसएचआरसी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया था।

इस वायरल वीडियो में दो लोग मॉडिफाइड एग्जॉस्ट वाली बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। बाद में लगभग आठ लोग एग्जॉस्ट हटाकर घुटनों के बल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बैकग्राउंड में सिंघम फिल्म का साउंडट्रैक बज रहा है और पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं।

पीठ बोली- पुलिसकर्मियों द्वारा मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन

मंगलवार को अपने आदेश में, एमएसएचआरसी की पूर्ण पीठ जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम बदर और सदस्य न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी संजय कुमार शामिल थे ने टिप्पणी की, “वीडियो क्लिप के कुछ दृश्यों को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि पुणे पुलिस ‘सिंघमगिरी’ संस्कृति में लिप्त है और कानून के शासन की पूरी तरह अवहेलना कर रही है। यह कालेपदल पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों द्वारा मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन प्रतीत होता है।”

आयोग ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गिरीशा निम्बालकर ने यातायात सुरक्षा अभियान की आड़ में पुलिस अधिकारी और न्यायाधीश दोनों की भूमिका निभाई। उन्होंने मोटरसाइकिल चालकों को सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर बैठने के लिए मजबूर किया, अवैध साइलेंसर हटवाए और उन्हें सड़क पर कतार में खड़ा किया। आदेश में कहा गया है, “उक्त पुलिस अधिकारी ने इस तरह से जांचकर्ता की भूमिका निभाई और फिर न्यायाधीश की भूमिका ग्रहण की, गिरफ्तार आरोपियों को शारीरिक दंड दिया और मोटरसाइकिल सवारों की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया।” इसमें यह भी कहा गया है कि यह सब एफआईआर दर्ज किए बिना, सुनवाई किए बिना या अदालत के आदेश के बिना किया गया।

‘पुलिस के पास सजा देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं’

आयोग ने यह भी कहा कि अधिकारी ने मोटरसाइकिल के पुर्जे बेचने वाली एक दुकान की पहचान कर उसे सील कर दिया जिससे मालिक के आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। इसमें पाया गया कि बार-बार सामने आई घटनाओं से संदिग्धों और आरोपियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में पुणे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से विफलता या लापरवाही का संकेत मिलता है। आदेश में कहा गया, “किसी भी लोकतांत्रिक समाज में पुलिस की भूमिका अपराधों की जांच, कानून व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्धों को गिरफ्तार करने से ही जुड़ी होती है। पुलिस के पास अपराध निर्धारित करने या सजा देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।”

पुलिस अधिकारियों द्वारा ‘सिंघम कल्चर’ का महिमामंडन

आयोग ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा “सिंघम” कल्चर का महिमामंडन करना कानून के शासन को नष्ट करता है और मुकदमे से पहले संदिग्धों के अधिकारों का हनन करता है। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “इस तरह के व्यवहार में शामिल अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि वे भविष्य में ऐसा व्यवहार न करें। उन्हें सभी मामलों में कानून और मानवाधिकार दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।”

पिछले दो दिनों में यह दूसरी घटना है जब एमएसएचआरसी ने पुणे पुलिस को फटकार लगाई है। सोमवार को एमएसएचआरसी ने एक वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया था जिसमें तीन नाबालिग हत्या के आरोपियों को पुलिस वाहन के बोनट से बांधकर घुमाया जा रहा था और कथित तौर पर उन्हें घुटने टेकने और चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अप्रैल में इंडियन एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र में बढ़ते ‘वॉक ऑफ शेम’ ट्रेंड पर रिपोर्ट की थी जिसमें आरोपियों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाता था और कैमरे पर उनसे माफी मंगवाई जाती थी। कुछ वीडियो में उन्हें जिले का नाम बोलने और उसे कानून व्यवस्था का गढ़ कहने के लिए मजबूर किया जाता था।

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मदरसों में वंदे मातरम के छह छंद को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आसमान नहीं गिर जाएगा। हाई कोर्ट वंदे मातरम के छह छंद के गाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाई कर रहा था। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें