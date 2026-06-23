राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट एसीएस गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। मंगलवार सुबह यह रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई है। 7 जून को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ये मामला उठाया था और 13 जून को SIT को जांच सौंप दी गई थी।

सूत्रों के मुताबिक SIT ने अपनी रिपोर्ट में पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करने की सिफारिश की है। वहीं एसआईटी ने अनियमितता रोकने के भी कई सुझाव दिए हैं। हालांकि SIT की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। एसआईटी ने ट्रस्ट में बदलाव और चढ़ावा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की भी मांग की है। SIT की रिपोर्ट में पता चला है कि हेरफेर का खेल कई वर्षों से चल रहा था। माना जा रहा है कि जल्द ही रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा और फिर आधिकारिक बयान जारी होगा।

एसआईटी ने 100 से अधिक लोगों से की पूछताछ

एसआईटी ने जांच के दौरान दान के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, कैश गिनने के तरीके और दूसरी कीमती सामान से जुड़े दावों की जांच की। SIT ने 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की। इसमें ट्रस्ट से जुड़े लोग, पुजारी, बैंक अधिकारी और कैश संभालने वाले कर्मचारी शामिल थे। SIT ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की थी।

40 कर्मचारियों को गिनती के काम से हटाया गया

इस बीच ट्रस्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट और बैंक ने मिलकर पैसा गिनने में लगे 40 कर्मचारियों को गिनती के काम से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।