महिला अनुयायियों के यौन शोषण और रेप के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्वयंभू बाबा अशोक खरात के बेटे पर एसआईटी ने शिकंजा कस दिया है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने खरात के बेटे को नासिक से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस को खरात की पत्नी की भी तलाश है। बता दें कि नाशिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में खरात के खिलाफ कम से कम 10 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

जानकारी अनुसार इन में से आठ कथित यौन उत्पीड़न या शोषण के लिए और दो धोखाधड़ी के लिए हैं। जबकि SIT को उनके खिलाफ फोन पर 100 से अधिक शिकायतें मिली हैं। एसआईटी मंगलवार को खरात की कर्मयोगी नगर स्थिति आवास पहुंची और उनके बेटे हर्षवर्धन को डिटेन कर लिया। सूत्रों के अनुसार उसे पूछताछ के लिए महाराष्ट्र पुलिस अकादमी ले जाया गया। जांचकर्ता खरात की पत्नी कल्पना का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, टीम को इस ओर अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। खरात की पुलिस हिरासत बुधवार को खत्म हो रही है। ऐसे में उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी जिले अहिल्यानगर में मंगलवार को पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें खरात की पत्नी भी शामिल है। इन पर एक जमीन मालिक के साथ 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

मंदिरों के शहर शिरडी में पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि खरात की पत्नी फरार है और उसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा, “शिरडी के एक जमीन मालिक ने खरात की पत्नी से चार एकड़ जमीन के बदले 5.52 करोड़ रुपये का बिना किसी गारंटी वाला लोन लिया था। उसने करीब 1.5 करोड़ रुपये चुका भी दिए थे, लेकिन आरोप है कि खरात ने उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद जमीन मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर धोखाधड़ी और ‘महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट’ के तहत मामला दर्ज किया गया।”

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान अरविंद बवाके और किरण सोनवणे के रूप में हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में खरट, उसकी पत्नी और एक बिचौलिया आरोपी हैं।

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स्वयंभू बाबा अशोक खरात पुलिस की गिरफ्त में हैं। महिला से रेप से आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे खरात का पूरा राज खुला। इस जवाब है कि उनके एक पूर्व स्टाफ ने ही उनके काले कारनामों से पर्दा उठाया। पूर्व स्टाफ की शिकायत ने महाराष्ट्र के अब तक के सबसे बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करने में संभवतः अहम भूमिका निभाई। रविवार को पूर्व कर्मचारी ने नासिक की पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि खरात ने एक गर्भवती महिला का यौन शोषण किया जो उसकी परिचित है। पूरी खबर पढ़ें…