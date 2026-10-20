UNESCO World Heritage Sirpur: छत्तीसगढ़ का सिरपुर एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है, जिसमें न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध और जैन धर्म जैसी कई धार्मिक परंपराओं से संबंधित अवशेष मौजूद हैं। इसी विशेषता के चलते अब यह क्षेत्र यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गया है, जिसके चलते यह वैश्विक धरोहर की उपाधि पाने के मकसद में और ज्यादा करीब पहुंच गया है।

सिरपुर की लोकेशन की बात करें तो यह महासमुंद जिले में महानदी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग दो घंटे की ड्राइव पर है। अब अधिकारियों का अगला कार्य यूनेस्को को प्रस्तुत करने के लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करना होगा।

वैश्विक धरोहर घोषित करने के लिए क्या हैं जरूरी बातें

जानकारी के मुताबिक, किसी स्थल को विश्व धरोहर घोषित करने के लिए आवश्यक मुख्य शर्तों में से एक उसका उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (ओयूवी) है।

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए सिरपुर स्थित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा, “सिरपुर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। इस विकास से इस स्थल पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसे वैश्विक मानचित्र पर पहचान मिलेगी।”

अभी एक साल का है समय

ASI रायपुर सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद् एम. कलिमुथु ने कहा, “हमारा नाम संभावित सूची में आ गया है, इसलिए हमारे पास यूनेस्को को विस्तृत नामांकन दस्तावेज तैयार करके प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष का समय है।”

प्रारंभिक चरण में तैयार की गई अस्थायी सूची के बाद वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाते हुए एएसआई के एक अधिकारी ने कहा, “दस्तावेज़ में बफर जोन, संरक्षण योजनाएं, प्रबंधन प्रणालियां, विश्व धरोहर स्थल का औचित्य, प्रामाणिकता, अखंडता आदि शामिल होंगे।”

अधिकारी ने कहा, “एक बार दस्तावेज़ जमा हो जाने के बाद भारत यूनेस्को/आईसीओएमओएस/आईयूसीएन से एक सलाहकार मिशन को सिरपुर का दौरा करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। नामांकन को मजबूत करने के लिए जन भागीदारी और हितधारकों से परामर्श महत्वपूर्ण है। भारत में तकनीकी समीक्षा के बाद दस्तावेज़ को यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र को एक विशेष समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए भेजा जाएगा।”

सिरपुर का महत्व क्या है?

सिरपुर भारत के उन कुछ पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जहां एक एकीकृत शहरी संरचना के भीतर हिंदू, बौद्ध और जैन स्मारक मौजूद हैं। इस स्थल पर 22 शिव मंदिर, पांच वैष्णव मंदिर, 10 बौद्ध विहार और तीन जैन विहार हैं। लक्ष्मण मंदिर भारत के बेहतरीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ था।

एक बहुधार्मिक शहरी केंद्र होने के अलावा यह कभी पांडुवंशी और बाद में सोमवंशी राजाओं के अधीन दक्षिणा कोसल की समृद्ध राजधानी थी। यहां महल परिसर, बाज़ार संरचनाएं, आवासीय क्वार्टर, ईंट और पत्थर के मंदिर, विहार, स्तूप, ध्यान कक्ष और जल प्रबंधन प्रणालियों के अवशेष मौजूद हैं।

राज्य सरकार कर रही है प्रयास

इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सिरपुर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए कई प्रयास कर रहे थे।

इसमें स्मारकों को जोड़ने वाले पक्के रास्ते बनाना और परिसर में केवल बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना शामिल है। यह शहर स्वाभाविक रूप से चार विषयगत समूहों में विभाजित है, बौद्ध मठ, हिंदू मंदिर, नागरिक-प्रशासनिक क्षेत्र और नदी-तटीय पवित्र भूदृश्य। अधिकारियों ने बताया कि एक मुख्य मार्ग इन चारों को जोड़ेगा।

अधिकारी कलिमुथु ने कहा, “पर्यटकों के लिए सुगम बनाने के लिए, सभी चार विषयगत समूहों को विरासत पथों की एक सुसंगत प्रणाली के माध्यम से एकीकृत करने का प्रस्ताव है, जो प्रमुख स्मारकों को मौजूदा मुख्य पहुंच मार्गों और आंतरिक आवागमन मार्गों से जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है। द्वितीयक पथ प्राथमिक गलियारे से प्रत्येक स्मारक तक अंतिम-मील कनेक्टर के रूप में कार्य करेगा।”

सहायक पुरातत्व अभियंता राहुल तिवारी ने कहा कि पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के अनुकूल लॉन, उद्यान और वृक्षों से घिरी सड़कें विकसित की जाएंगी। स्थानीय कला रूपों, शिल्पों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

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