स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग में कथित मतभेदों की खबरों के बीच बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) ने कहा कि चुनाव आयोग को उठ रहे सवालों और लोगों के मन में पैदा हो रहे संदेह को दूर करना चाहिए।

यह मांग ऐसे समय में सामने आई है, जब विपक्ष चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर कथित मतभेदों पर जवाब मांग रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर SIR से जुड़े उन फैसलों पर आपत्ति जताई थी, जो कथित तौर पर उनकी जानकारी के बिना लिए गए थे। रिपोर्ट में प्रक्रिया से जुड़े कुछ गंभीर अंतराल का भी जिक्र किया गया था।

चिराग पासवान बोले- जनता के सामने स्थिति साफ करे EC

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि अगर चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

उन्होंने कहा कि अगर लोगों के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होने लगे तो यह चिंता की बात है। उनके मुताबिक, चुनाव आयोग को राहुल गांधी को नहीं, बल्कि जनता को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और लोगों के मन में पैदा हुए भ्रम को दूर करना चाहिए।

TDP ने कहा- स्पष्टीकरण से बढ़ेगा भरोसा

तेलुगु देशम पार्टी के लोकसभा फ्लोर लीडर लावु श्रीकृष्ण देवरायालु ने कहा कि आंध्र प्रदेश में SIR पारदर्शी तरीके से कराया गया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाली संवैधानिक संस्था है।

उन्होंने कहा कि जब भी कोई संस्था को लेकर सवाल उठाता है, तो उचित स्पष्टीकरण देना और पारदर्शिता बनाए रखना संस्थान के प्रति जनता के भरोसे को मजबूत करने में मदद करता है।

उपेंद्र कुशवाहा ने भी उठाए सवाल

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अब तक जो सामने आया है, उससे चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर निश्चित तौर पर एक मुद्दा दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि मामला चाहे जो भी हो, चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही, आयोग को उठाए जा रहे सवालों और जताई जा रही चिंताओं का भी जवाब देना चाहिए।

एस आइ आर से संबंधित विवाद पर जनता में काफी उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। विषय को एड्रेस करने की जरूरत है। कंफ्यूजन दूर करने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। @ECISVEEP — Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) September 25, 2026

JDU ने विपक्ष से पूछा- आरोप सही हैं तो शिकायत क्यों नहीं?

वहीं, जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर लगाए गए आरोप सही हैं तो विपक्ष ने आधिकारिक शिकायत क्यों नहीं की।

उन्होंने कहा कि RJD को पता था कि वह चुनाव हारने वाली है और इसलिए वह लगातार चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि SIR में अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने पर चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा था और सवाल किया था कि अगर इतने आरोप हैं तो कोई आधिकारिक शिकायत क्यों नहीं की गई।

EC ने कहा- अलग राय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा

23 सितंबर को प्रकाशित रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने माना कि संबंधित नोट और टिप्पणियां मौजूद थीं। हालांकि, आयोग ने इन्हें अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। आयोग ने दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर अलग-अलग जवाब नहीं दिया और न ही यह स्पष्ट किया कि उन चिंताओं का समाधान किस तरह किया गया।

डिप्टी डायरेक्टर पी. पवन के हस्ताक्षर वाले एक प्रेस नोट में आयोग ने कहा कि किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामने आना सामान्य प्रक्रिया है। उसके मुताबिक, अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले लिखित टिप्पणियां, सुझाव, तकनीकी सुझाव और आंतरिक जांच-पड़ताल संस्थान की सामान्य कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्तों की ओर से दिए गए सुझाव चुनावी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए थे।

यह भी पढ़ें: ‘ज्ञानेश कुमार को पद्मभूषण मिलना चाहिए’, विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष की मांग

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस जहां से पूरे देश मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है तो वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार के लिए पद्मभूषण की मांग की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।