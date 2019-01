भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। बीते दिन खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने वाले सिन्हा ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सिन्हा की नाराजगी पीएम मोदी के प्रवासी भारतीय दिवस में दिए गए भाषण को लेकर है। दरअसल, वाराणसी में 22 जनवरी को 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी पहुंचे थे। यहां मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया।

भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर हमला पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा को रास नहीं आया। जिस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि, ‘प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा राजनीति पर बात करना पूरी तरह से गलत था’।

It was entirely improper on the part of the PM to talk politics from the dais of the Pravasi Bharatiya Divas.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) January 23, 2019