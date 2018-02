बच्ची से छेड़खानी: सिंगर पापोन ने बयां किया दर्द और पूछा-अपना ही वीडियो क्यों पोस्ट करूंगा?

सिंगिंग रियलि‍टी शो में एक नाबालिग को जबरन किस करने के आरोपों में घिरे सिंगर पापोन ने बयान जारी कर अपना दर्द बयां किया है। उन्‍होंने लोगों से इस मामले पर सोच-विचार करने की अपील की है। उन्‍होंने कहा, ‘मैं अपने करीबियों के साथ हमेशा बना रहता हूं। मेरे लिए 11 वर्ष की बच्‍ची भी किसी से अलग नहीं थी। याद रखिए मैंने ही फेसबुक लाइव किया था। मुझे आश्‍चर्य है कि मैं उस वीडियो को खुद ही प्रमोट क्‍यों करूंगा जिसको लेकर मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इस मामले पर गौर फरमाते वक्‍त कुछ वक्‍त रुक कर सोचिए कि इससे इसमें शामिल लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है। मेरी पत्‍नी और दो छोटे-छोटे बच्‍चे हैं।’ उन्‍होंने आगे लिखा, ‘इस मामले में एक छोटी बच्‍ची शामिल है, जिसकी पहचान किसी से छुपी नहीं है। हम दोनों का परिवार सिर्फ इसलिए तबाह हो जाएगा कि लोग तुरंत ही निष्‍कर्ष निकाल रहे हैं। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने गलती नहीं की है। मैंने अनायास ही ऐसा किया था, लेकिन आजकल के माहौल में बच्चियों को छूने की सलाह नहीं दी जा सकती है। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। आप मुझे मूर्ख कह कर आरोप लगाएं, लेकिन घिनौने नामों से न पुकारें।’ पापोन ने अपने बयान में बच्‍ची के पिता के बयान का भी उल्‍लेख किया है, जिन्‍होंने कहा कि सिंगर ने वैसा कुछ नहीं किया जिसे प्रचारित किया जा रहा है। नाबालिग बच्‍ची के पिता ने कहा, ‘पापोन मेरी बेटी के मेंटर और गार्जियन हैं। वह उसके करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वीडियो में जो भी दिखा वह जानबूझकर नहीं किया गया। इसे ज्‍यादा न फैलाएं।’

Singer #Papon issues statement over allegedly 'inappropriately kissing a minor girl', says 'my humble request to everyone, when you do come across this matter is to just pause & think about how much harm this does to the people involved' pic.twitter.com/vnuZsOcwUF

— ANI (@ANI) February 23, 2018