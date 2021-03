माकपा नेता सीताराम येचुरी का कहना है कि मोदी सरकार लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी को खत्म करने के बाद उनको भटकाने और गुमराह करने का काम कर रही है। एक तरफ नफरत भरे अभियान चलाए जा रहे हैं तो वहीं देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देश के लोग लंबे समय तक इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

येचुरी ने ट्वीट किया, “यही असल मुद्दा है, लोगों की जिंदगी और रोजगार को खत्म करने के बाद देश के लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी अपने अभियानों से नफरत को बढ़ावा देने और देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। इसे लोग लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका।” येचुरी ने कॉलमन‍िस्‍ट आकार पटेल के ट्वीट को रिट्वीट किया। जिसमें आकार पटेल ने लिखा है कि इस समय देश में 39.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। 2016 में ये संख्या 41.3 करोड़ थी। मोदी के नेतृत्व में 1.8 करोड़ नौकरियां चली गईं।

पटेल ने लिखा कि भारत का LFPR 40% है, जो अमेरिका की तुलना में 20% कम है। रोजगार की दर 37 प्रतिशत है, जो कि अमेरिका की तुलना में 20% कम है।

This is the central issue, squandering the demographic dividend after destroying lives and livelihoods.

Hate campaigns and distorting the Republic.

This will not be tolerated by the people for long.

Enough. https://t.co/Bx3tIU9WhL

