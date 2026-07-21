सिक्किम के नामची जिले में सोमवार को भूस्खलन के कारण टनल का एंट्री गेट अवरुद्ध हो गया और गैस रिसाव की आशंका है। जिसके चलते कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई श्रमिकों के सुरंग के अंदर फंसे होने की आशंका है। मृतकों के शवों को सिंगतम जिला अस्पताल, STNM अस्पताल (गंगटोक) और नामची जिला अस्पताल ले जाया गया है।

यह घटना नामची जिले के समरडुंग, झोलुंगे में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर घटी। अधिकारियों को संदेह है कि लगभग 27 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि सटीक संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं।

नामची जिला प्रशासन, NHPC अधिकारियों, SDRF, NDRF, सिक्किम पुलिस, फ़ायर और इमरजेंसी सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर लगातार यह अभियान चला रहा है। SSDMA स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है।

जिला प्रशासन के अनुसार, समरडुंग सुरंग में फंसे श्रमिकों की सही संख्या का पता तो नहीं चल सका है, लेकिन यह संख्या लगभग 27 होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि सुरंग के अंदर गैस की मौजूदगी बचाव अभियान में लगातार बाधा डाल रही थी। फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश में कई कर्मी चक्कर आने और बेहोश होने लगे।

अधिकारी के अनुसार, गैस संभवतः भूमिगत परतों या चट्टानी संरचनाओं से निकल रही थी, जो अब भूस्खलन से प्रभावित हो गई हैं।

जिला कलेक्टर अनुपा तामलिंग ने बताया कि उन्हें दोपहर करीब 3.40 बजे एक आपातकालीन कॉल मिली, जिसके बाद बचाव दल हरकत में आ गए। एम्बुलेंस तैयार खड़ी थीं, जबकि गैस मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस बचावकर्मी फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के अपने प्रयास जारी रखे हुए थे।

पीटीआई के अनुसार, तामलिंग ने बताया कि अनुमान है कि पटेल इंजीनियरिंग ठेकेदार के 21 और एनएचपीसी के छह कर्मचारी सुरंग में फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), एसडीआरएफ, जिला पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की टीमें बचाव अभियान चला रही हैं। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से एक विशेष बचाव दल भी बचाव कर्मियों के लिए गैस सुरक्षा उपकरणों के साथ अभियान में शामिल हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मीथेन गैस के संपर्क में आने, संकरी सुरंग और कम दृश्यता के कारण बचाव अभियान लगातार कठिन होता जा रहा है।

तामलिंग ने आश्वासन दिया कि फिलहाल प्राथमिकता सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाना है, और घटना की विस्तृत जांच की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि पटेल इंजीनियरिंग एनएचपीसी की तीस्ता चरण VI जलविद्युत परियोजना के लिए एडीआईटी के हिस्से के रूप में सुरंग का निर्माण कर रही थी।

‘सिंधु जल संधि अपने मौजूदा स्वरूप में नहीं…’, भारत की पाकिस्तान को दो टूक

भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि अब अपने पुराने स्वरूप में काम नहीं करेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सीमा पार से जारी आतंकवाद को खत्म करने के कोई संकेत नहीं दिए हैं जबकि इस संधि के तहत सहयोग फिर से शुरू करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर।