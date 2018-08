तुर्कीः पटका नहीं उतारा तो प्रतियोगिता से बाहर हो गया भारतीय सिख पहलवान

भारतीय सिख पहलवान जशकंवर गिल उर्फ जस्सा पट्टी अंतरराष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाए। वह तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली अंतरराष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए गए थे। आयोजकों को जस्सा की पगड़ी पर आपत्ति थी जबकि सिख होने के नाते जशकंवर पगड़ी उतारने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी बात पर आयोजकों ने विपक्षी पहलवानों को वॉक ओवर दे दिया।

इस्तांबुल में बीते 28 जुलाई को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जब जशकंवर मैदान में उतरने ही वाला था। इससे पहले रेफरी ने उससे अपना पटका उतारने के लिए कहा। बता दें कि ये सिख पहलवानों का पुराना नियम माना जाता है। वह जब भी दंगल में लड़ने के लिए उतरते हैं तो सिर को ढकने वाला पटका पहनकर ही लड़ते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ का नियम है कि पहलवान ऐसा हेडगियर पहन सकते हैं जो विपक्षी पहलवान को नुकसान न पहुंचाता हो। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री और पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौड ने एएनआई से कहा,”हम इस मामले में जानकारी ले रहे हैं।”

We will find about it: Union Minister Rajyavardhan Rathore on wrestler Jashkawar Gill also known as Jassa Patti not being allowed to take part in a world ranking tournament in Turkey after organisers didn’t allow him to participate wearing his patka. pic.twitter.com/SWYUWwJ8Y9

— ANI (@ANI) August 7, 2018