सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ और मालिक अदार पूनावाला ने कहा है कि वह टीके के लिए उचित मूल्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह लागत मूल्य 200 रुपए से थोड़ा अधिक हो सकता है। कहा कि राष्ट्र और भारत सरकार का समर्थन करते हुए पहले 100 मिलियन खुराक में कोई लाभ नहीं लेना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुरोध पर पहले 100 मिलियन खुराक की विशेष कीमत 200 रुपए रखी गई है। कहा कि हम आम जनता, कमजोर, गरीब, स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों की मदद करना चाहते हैं। इसके बाद हम इसे प्राइवेट मार्केट में 1000 रुपये में बेचेंगे।

उन्होंने बताया कि कई देशों ने भारत सरकार और पीएमओ को सीरम इंस्टीट्यूट से उनके देशों को आपूर्ति होने वाले टीकों के लिए लिखा है। हम सभी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी जनसंख्या और राष्ट्र का भी ध्यान रखना होगा।

To Govt of India, we'll still maintain a very reasonable price but it will be a little bit more than Rs 200 which is our cost price. So we decided not to make any profit, we wanted to support the nation & Govt of India for the first 100 million doses: Adar Poonawalla#Covishield https://t.co/bnJc6ToeDD

— ANI (@ANI) January 12, 2021