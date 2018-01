कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जैकेट पर हंगामा मचा है। भाजपा ने जहां 70 हजार रुपये की जैकेट पहनने की बात कहकर निशाना साधा तो कांग्रेस ने इसे महज सात सौ रुपये बताकर विवाद से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। इस मामले ने तब तूल पकड़ा, जब मंगलवार( 30 जनवरी) शाम मेघालय में एक रॉक कॉन्सर्ट में राहुल गांधी जीन्स की पैंट और काले रंग की जैकेट पहनकर हाजिर हुए। भाजपा ने राहुल गांधी के सूट-बूट वाले बयान का जवाब देने के लिए उनकी जैकेट का सहारा लिया और इसे 70 हजार रुपये का बताकर मुद्दा बनाया। इस जैकेट विवाद में राहुल का बचाव करने के लिए पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू उतर पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जब राहुल गांधी जैकेट खरीद रहे थे तो सवाल करने वालों ने बिल देखा था ? सिद्ध ने कहा- राहुल भाई जैसी सादी जिंदगी जीने वाला इंसान उन्होंने नहीं देखा। जबकि वो इतने अहम पद पर हैं। ‘

Did they went to see the bill when Rahul Gandhi was buying the jacket?How do they know? I have never seen a man like Rahul Bhai who lives such a simple life while sitting on such important post: Navjot Singh Sidhu on Rahul Gandhi allegedly wearing jacket of Rs 70,000 in #Shillong pic.twitter.com/KG06le4KV2

— ANI (@ANI) January 31, 2018