Sidhu Moosewala Parents: वित्तीय मुद्दों को लेकर एक संगीत निर्माता के खिलाफ लगभग छह महीने पहले दर्ज कराई गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज ​सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने बुधवार को मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां चरण कौर, दोनों ने मूसेवाला जूनियर को गोद में लिए हुए पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वे पहले से ही गैंगस्टरों के हाथों अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं।

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने कहा कि हमें अपने बेटे के काम से होने वाली इनकम से दूर रखा जा रहा है। मैंने बंटी बैंस, गुरप्रीत सिंह भसीन और शब्बीर मोमिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसे जांच के लिए मानसा SSP को भेजा गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ।

बलकौर सिंह ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि मैंने अगस्त 2025 में संगीत निर्माता बंटी बैंस के खिलाफ मानसा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन पर अपने बेटे के अप्रकाशित गानों का अनाधिकृत उपयोग करने और उसकी विरासत से लाभ कमाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अगर पुलिस को लगता है कि शिकायत झूठी है तो उसे शिकायत वापस कर देनी चाहिए। उन्होंने बैंस पर खातों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया था क्योंकि उनका निपटान नहीं हो रहा है।

बलकौर सिंह ने आरोप लगाया कि बंटी बैंस ने मूसेवाला की आवाज वाले गानों को उनकी उचित सहमति या अधिकारों के बिना रिलीज़ किया, जिससे परिवार के भरोसे का उल्लंघन हुआ। अपने इकलौते बेटे को खोने के बावजूद, कुछ लोग उनके बेटे के काम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आर्थिक तंगी पैदा हो रही है।

इससे पहले बैंस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि मूसेवाला परिवार के साथ उनका कोई वित्तीय लेन-देन नहीं था, क्योंकि उन्होंने केवल मूसेवाला परिवार को सेवाएं प्रदान की थीं।

बठिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह, जो मानसा के दौरे पर थे। उन्होंने दंपति को बातचीत के लिए बुलाया। बलकौर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे (मुख्यमंत्री) गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मामले में गैंगस्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि मुख्यमंत्री के करीबी लोग हमारे मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

