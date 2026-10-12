कर्नाटक की विपक्षी पार्टी जेडी(एस) के एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को यह इशारा किया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार स्वयं मंत्रियों को फंसाने के लिए कथित रूप से रची गई स्टिंग ऑपरेशनों के पीछे थे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में जांच की मांग की।

हाल ही में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश चल रही है।

सरकार को पता था- सिद्धारमैया

बेंगलुरु में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा, “सत्ताधारी कांग्रेस को पता था कि स्टिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या हमें जांच के जरिए इसके पीछे के लोगों के बारे में सच्चाई नहीं जाननी चाहिए?”

सिद्धारमैया की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था- एचडी कुमारस्वामी

एचडी कुमारस्वामी ने इस मुद्दे पर सरकार पर अपने हमले जारी रखते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन का उद्देश्य सिद्धारमैया की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था।

उन्होंने कहा, “यह सिद्धारमैया के प्रति सहानुभूति दिखाने का मामला नहीं है। मुद्दा सच्चाई का पता लगाना है, दोषियों की पहचान करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना है।”

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री शिवकुमार के बारे में कहा, “वसंतनगर के माउंट कार्मेल कॉलेज के पास एक होटल में आपने स्टिंग ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति के साथ कितना समय बिताया? स्टिंग ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति कौन है? हमें यह बात राज्य की जनता को बतानी होगी।”

एचडी कुमारस्वामी ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर सरकार को लगता है कि उसके मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है तो वह जांच क्यों नहीं शुरू कर रही है।

कर्नाटक के मंत्री ने आरोपों को खारिज किया

लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जारकीहोली ने कुमारस्वामी के आरोपों को खारिज किया और कहा, “मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसा भविष्य में हो सकता है और वे हमें पैसे या अन्य चीजों का लालच देकर फंसा सकते हैं। उन्होंने हमें सावधान रहने और ऐसे लोगों से सर्तक रहने की सलाह दी जो हमें फंसा सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “हालांकि मुख्यमंत्री शिवकुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने महज चेतावनी दी है कि ऐसा हो सकता है।” जांच की मांग पर मंत्री ने कहा कि पीड़ित लोगों को पहले शिकायत दर्ज करानी होगी।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा था?

जानकारी दे दें कि 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों को बताया कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन्हें फंसाने के प्रयास जारी हैं। एक दिन बाद, कांग्रेस विधायक रविकुमार गनिगा ने एक पेन ड्राइव दिखाते हुए दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि एक केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक भाजपा नेता स्टिंग ऑपरेशन को फंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे एक हफ्ते के भीतर दस्तावेज जारी कर देंगे।

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कर्नाटक के मंत्री के.एम. शिवलिंगे गौड़ा एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर सरकारी अधिकारी समय पर काम पूरा करते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से उन्हें टिप या सम्मान राशि दें तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें