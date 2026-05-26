Karnataka Politics: कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जारी रस्साकसी के बीच सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अगले दो दिनों के भीतर राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि शनिवार को पार्टी विधायक दल की बैठक भी बुला सकती है, जिसमें विधायक दल का नया नेता यानी नए सीएम का नाम तय किया जा सकता है।

बता दें कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच राज्य में सरकार के नेतृत्व को लेकर टकराव चल रहा है। इसे खत्म करने के लिए ही कांग्रेस आलाकमान ने दोनों ही दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया था।