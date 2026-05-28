कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया का कार्यकाल आज को समाप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि उनसे पद से इस्तीफा देने की अपेक्षा की जा रही है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट रूप से उनके उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार माने जा रहे हैं।

सिद्धारमैया ने आज सुबह अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से अपना इस्तीफा सौंपने के लिए समय मांगा है। शिवकुमार, जिन्होंने बुधवार को दिल्ली में बैठकें की थी। गुरुवार सुबह बेंगलुरु लौटने और सिद्धारमैया की नाश्ता बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।

हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सिद्धारमैया गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। संभवतः दिन के दूसरे पहर में। कांग्रेस विधायक अशोक पट्टन, जो सिद्धारमैया के वफादार माने जाते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री गुरुवार को लगभग 3 बजे इस्तीफा देंगे।

सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अंत को लेकर चुप्पी साधे रहे और कहा कि वह गुरुवार को इस मुद्दे पर टिप्पणी करेंगे। हालांकि, कांग्रेस के भीतर भ्रम बना रहा क्योंकि कर्नाटक मामलों के एआईसीसी महासचिव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

बुधवार शाम बेंगलुरु पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि एक दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में केवल आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के उम्मीदवारों पर विचार-विमर्श हुआ था। जबकि कोई अन्य निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने मीडिया से अटकलों में न पड़ने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के इस मुद्दे पर फैसला लेने में सक्षम है। जब भी हम इस मुद्दे पर कुछ तय करेंगे, मैं खुशी से आपको सूचित करूंगा और कहा कि अभी तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई है।

बुधवार को इससे पहले, राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीश जारकीहोली, जो सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें चल रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि तभी होगी जब मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट बैठक में आधिकारिक घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि तब इस पूरे प्रकरण पर पूर्ण विराम लग जाएगा। हाईकमान ने क्या निर्देश जारी किए हैं। मुझे नहीं पता। हमें केवल (ब्रेकफास्ट) बैठक में ही पता चलेगा।

इस बीच, राज्य के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को केवल अटकल करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। वहीं, एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक के बाद उनका बयान आधिकारिक है और अंतिम होगा।

राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा कि उन्हें दिल्ली की बैठकों में चर्चा किए गए विषयों और नेतृत्व परिवर्तन के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन मीडिया में बहुत अटकलें हैं।

बुधवार भर कई कांग्रेस विधायक सिद्धारमैया से मिले। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। पाटिल ने कहा लेकिन सिद्धारमैया चुप रहे।

कांग्रेस हाईकमान के ‘3 वादे’, क्या सच में इस्तीफा देंगे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया?

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और अफवाहों से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदरखाने चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं। खबर है कि गुरुवार को सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर।



