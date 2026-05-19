नॉर्वे के ओस्ले शहर में भारतीय अधिकारियों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भारतीय विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने नार्वे के पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। यह कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के संबंध में दी गई ब्रीफिंग के संबंध में आयोजित की गयी। इस दौरान सीनियर डिप्लोमेट सिबी जॉर्ज द्वारा एक नॉर्वेजियन पत्रकार को दिए गए तीखे और सटीक जवाबों ने जमकर चर्चा बटोरी। उन्होंने लोकतंत्र , मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के क्षेत्र में भारत के रिकॉर्ड का जोरदार बचाव किया।

आइए जानते है कौन हैं डिप्लोमेट सिबी जॉर्ज और उनके कैरियर और प्रोफेशनल रिकॉर्ड के बारे में।

सिबी जॉर्ज ने अपने राजनयिक करियर की शुरुआत काहिरा से की थी

सिबी जॉर्ज वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) के पद पर कार्यरत हैं और यूरोप, पश्चिम एशिया और बहुपक्षीय मंचों के देशों के साथ भारत के संबंधों पर नजर रखते हैं। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी सिबी इससे पहले जापान, स्विट्जरलैंड, कुवैत, लिकटेंस्टीन और मार्शल द्वीप समूह में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं।

सिबी जॉर्ज ने अपने राजनयिक करियर की शुरुआत काहिरा से की थी और बाद में दोहा, इस्लामाबाद और वाशिंगटन डीसी में तैनात रहे जहां उन्होंने राजनीतिक, वाणिज्यिक और कांसुलर मामलों को संभाला। उन्होंने तेहरान और रियाद में उप मिशन प्रमुख के रूप में भी कार्य किया और नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में पूर्वी एशिया और भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन समन्वय दल सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है।

सिबी जॉर्ज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं

मूल रूप से केरल के कोट्टायम जिले के रहने वाले सिबी जॉर्ज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। उन्होंने काहिरा स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी, आईआईएम अहमदाबाद और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सहित कई इंस्टीटयूट्स से ट्रेनिंग ली है। साल 2014 में, उन्हें भारतीय विदेश सेवा में अच्छे काम के लिए विदेश मंत्रालय का एस के सिंह अवॉर्ड मिला था।

नॉर्वे के पत्रकारों के सवालों के तीखे जवाब

पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा के संबंध में दी गई ब्रीफिंग के दौरान डिप्लोमेट सिबी जॉर्ज से एक पत्रकार ने सवाल किया, “हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप भारत में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने का वादा करते हैं? क्या पीएम भारतीय प्रेस के मुश्किल सवालों के जवाब देंगे?” सवालों के जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, “हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो लोगों के अधिकार, उनके मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। हमारे देश में महिलाओं को बराबर का हक हासिल है जो बेहद अहम है।”

विदेश सचिव ने विदेश रिपोर्टों और एनजीओ पर तीखा रुख अपनाते हुए कहा, “लोगों को भारत के विशाल पैमाने का कोई अंदाजा नहीं है। लोगों को समझ ही नहीं है कि भारत कितना विशाल है। वे किसी गुमनाम, अज्ञानी एनजीओ द्वारा पब्लिश एक या दो न्यूज रिपोर्ट को पढ़ते हैं और फिर यहां आकर सवाल पूछते हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें