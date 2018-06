‘राइजिंग कश्‍मीर’ अखबार के संपादक शुजात बुखारी की हत्‍या मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिलीं कुछ तस्‍वीरें जारी की हैं, जिनमें बाइक सवार तीन संदिग्‍धों को स्‍पष्‍ट तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस को शक है क‍ि इन्‍हीं तीनों ने वरिष्‍ठ पत्रकार की हत्‍या की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हत्‍याकांड को अंजाम देने के लिए पाक‍िस्‍तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्‍कर-ए तैयबा के आतंकी नावेद जट उर्फ अबु हंजुला का इस्‍तेमाल किया। पाकिस्‍तानी आतंकी नावेद साल के शुरुआत में श्रीनगर के महाराजा हर‍ि सिंह अस्‍पताल से फरार हो गया था। आतंकियों ने अस्‍पताल पर हमला कर उसे छुड़ाने में कामयाब रहे थे। दिलचस्‍प है क‍ि आतंकी संगठन लश्‍कर ने शुजात बुखारी की हत्‍या की निंदा की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिली तस्‍वीरों के जारी कर आमलोगों से संदिग्‍धों की पहचान करने की अपील की है।

‘द हिंदू’ समाचारपत्र के लंबे समय तक संवाददाता रहे शुजात बुखारी कश्‍मीर समस्‍या को हल करने की दिशा में काफी सक्रिय थे। वह सरकार की ओर से घाटी में शांति बहाली को लेकर उठाए जाने वाले कदम का भी लगातार समर्थन करते आ रहे थे। बता दें क‍ि शुजात बुखारी की गुरुवार (14 जून) को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार कर हत्‍या कर दी थी। घटना के वक्‍त वह अपने कार्यालय से निकलकर कहीं जा रहे थे। बाद में पुलिस अधिकारियों ने बताया था क‍ि बुखारी प्रेस एंक्‍लेव स्थित अपने कार्यालय से एक इफ्तार पार्टी में शिरकत करने के लिए निकले थे, जब हमलावरों ने उन्‍हें निशाना बनाया।

General public is requested to identify the suspects in pictures involved in today’s terror attack at press enclave.#ShujaatBukhari @JmuKmrPolice @spvaid @DIGCKRSGR @PoliceSgr pic.twitter.com/3cXM0CC8BD

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) June 14, 2018