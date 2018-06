राइजिंग कश्मीर अखबार के एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गुरुवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव स्थित दफ्तर से निकलते वक्त उन पर यह हमला हुआ। इस हमले में उनके निजी सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। वारदात के बाद पुलिस ने संदिग्धों की तस्वीरें जारी की हैं। इसमें बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर तीन शख्स सवार दिखते थे। वे बोरे में कुछ छिपाए हुए नजर आते हैं। माना जा रहा है कि इसमें वे असलहे थे, जिनसे बुखारी की हत्या की गई। मोटरसाइकिल चलाने वाला हेलमेट पहने हुए है, जबकि बाकी दोनों सवारों ने नकाब से मुंह ढक रखा है। तस्वीर जारी करके कश्मीर जोन पुलिस ने आम जनता से संदिग्धों की पहचान करने में मदद मांगी।

General public is requested to identify the suspects in pictures involved in today’s terror attack at press enclave.#ShujaatBukhari @JmuKmrPolice @spvaid @DIGCKRSGR @PoliceSgr pic.twitter.com/3cXM0CC8BD

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) June 14, 2018