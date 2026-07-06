अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। ट्रस्ट का दावा है कि 900 किलोग्राम से ज्यादा चांदी की शुद्धता की जांच के लिए हैदराबाद की सरकारी कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेजा गया था और फिर उसे पिघलाकर ईंटें बनाई गईं।

ट्रस्ट के इस दावे पर पुलिस की नजर है। चांदी को हैदराबाद भेजने में भी लाखों रुपये खर्च किए गए। एक अफसर के मुताबिक, चांदी की अशुद्धियों की जांच करने, इसकी ईंटे बनाने व अन्य प्रक्रिया में लगभग 21 लाख रुपये का खर्च आया।

चढ़ावा विवाद के बीच सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है। इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा।

सूत्रों ने बताया कि नवंबर 2024 और मार्च 2025 में हुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठकों में सुझाव दिया गया था कि राम मंदिर परिसर के अंदर कीमती आभूषणों को जमा करने और रसीद मांगने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए सिस्टम बनाया जाना चाहिए।

अफसर ने क्या बताया?

एक अफसर ने बताया, “हमें इतना पता है कि पिछले साल ट्रस्ट की एक बैठक में यह जानकारी साझा की गई थी कि दान में मिली लगभग 1,000 किलोग्राम चांदी को टेस्टिंग और पिघलाने के लिए हैदराबाद की कंपनी में भेजा गया था। चांदी को पिघलाने और अशुद्धियों को हटाने के बाद लगभग 900 किलोग्राम चांदी मिली। नमूने लेने पर लगभग 90 प्रतिशत शुद्धता पाई गई।”

यह भी पता चला है कि करीब डेढ़ महीने पहले मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए समीक्षा की गई थी। यह भी जांच की जा रही है कि ट्रस्ट ने अन्य कीमती आभूषणों को कैसे संभाला था। एक अफसर का कहना है कि अन्य जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के बावजूद मतगणना कक्ष के ठीक बाहर सिर्फ एक ही प्राइवेट सुरक्षा कर्मी है और उसके पास भी एक्स-रे मशीन नहीं है।

राम मंदिर के दान पात्रों में आभूषण डालने की प्रक्रिया को और ज्यादा जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए पहले भी सुझाव दिए जा चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट की बैठक में कुछ सदस्य इस मुद्दे को फिर से उठा सकते हैं। दान की गिनती और इसे जमा करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग भी की जा सकती है।

दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई- गोविंद देव गिरि

इस बीच, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने चढ़ावे में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोंविद देव गिरी का कहना है कि आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए और उसके नाम या पद की परवाह किए बिना उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। गिरी का कहना है कि उनका उस जगह से कोई संबंध नहीं है जहां पर चढ़ावे की गिनती होती है।

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अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी का मामला 10 जुलाई से कर्नाटक के बेलगावी में शुरू हो रही आरएसएस की तीन दिन की सालाना अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में चर्चा का मुख्य विषय रहने वाला है। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि यह विवाद संगठन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।