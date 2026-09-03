राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव हुआ है। ट्रस्ट के तीन नए सदस्य बनाए गए हैं और ट्रस्ट को नया सीईओ भी मिल गया है। शिकोहाबाद की रहने वाली डॉक्टर निर्मला यादव को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया है। इसके बाद से निर्मला यादव चर्चा में हैं।

विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी रही हैं निर्मला यादव

निर्मला यादव का फिरोजाबाद जिले से गहरा नाता है। वह शिकोहाबाद की निवासी हैं और जिले के एमजी बालिका डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। जब उन्हें ट्रस्टी बनाया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर निर्मला यादव जुलाई 2006 से जून 2022 तक एमजी बालिका कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं। वह शुरू से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी रही हैं और उसके निधि समर्पण अभियान को आगे बढ़ाया है।

पति रह चुके हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष

डॉक्टर निर्मला यादव का परिवार दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा से जुड़ा रहा है। उनके पति हरेंद्र सिंह यादव फिरोजाबाद के भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। निर्मला यादव के दामाद बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर हैं। वहीं उनके ससुर सूर्यकुमार एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर और जनसंघ के विभाग प्रचारक रह चुके हैं। जैसे ही निर्मला यादव को ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी मिली, उन्होंने मीडिया से बात की।

मीडिया से बात करते हुए निर्मला यादव ने कहा कि ससुराल पक्ष के लोग 1975 से ही राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ही उन्होंने ट्रस्ट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और बुधवार दोपहर तक उन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनाए जाने की सूचना मिल गई। जब बुधवार को ट्रस्ट की ऑनलाइन बैठक हुई, तब निर्मला यादव भी उसमें शामिल थी।

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी से हुई बदनामी के बाद श्री राम जन्मभूमितीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के व्यवस्थित और प्रभावी संचालन के लिए पहला सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) रिटायर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को बना दिया है। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अभी रिटायर हो चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर