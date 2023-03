निर्भया केस की तरह श्रद्धा मामले में नहीं लगना चाहिए वक्त- सीमा कुशवाहा; पिता बोले- आरोपी को हो मौत की सजा, तब करूंगा अंतिम संस्कार

Shraddha Walker Murder Case: श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, ‘निर्भया केस में फैसला आने में 7 साल लगे इसलिए ये केस टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक होना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 मार्च दी है। ऐसे में हमने तय किया है कि हम हाईकोर्ट में टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक डायरेक्शन के लिए एक याचिका दायर करेंगे।

Shraddha Walker Murder Case: श्रद्धा वालकर मर्डर केस। (फोटो सोर्स: ANI)

Shraddha Walker Murder Case: श्रद्धा वालकर की हत्या को लेकर एक बार फिर उसके पिता विजय वालकर का दर्द सामने आया है। सोमवार (20 मार्च, 2023) श्रद्धा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या का एक साल मई में पूरा हो जाएगा, लेकिन वह अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए हैं। श्रद्धा की हत्या पिछले साल उसके लिव-इन-पार्टनर आफताब पूनावाला ने की थी। ‘मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हूं’ साकेत कोर्ट में श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई के बाद श्रद्धा के पिता ने कहा, ‘मेरी बेटी की हत्या का एक साल मई में पूरा हो जाएगा और मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया हूं।’ उन्होंने एएनआई को बताया कि आरोपी को मौत की सजा दिए जाने के बाद मैं अंतिम संस्कार करूंगा।” उन्होंने यह भी कहा कि वह अंतिम संस्कार करने की हालत में नहीं हैं, क्योंकि मुकदमे की समाप्ति के बाद ही उनकी मृत बेटी के शरीर के अंग उन्हें सौंपे जाएंगे। श्रद्धा के पिता ने कहा कि वो चाहते हैं कि आरोपी को मौत की सजा दी जाए और समयबद्ध तरीके से मामले की सुनवाई हो। श्रद्धा के पिता ने कहा कि हम इस केस की समाप्ति का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार करने की स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा कि यह एक सवाल है कि यह केस कब खत्म होगा और मुझे अपनी बेटी की शरीर के अंग कब मिलेंगे। विजय वालकर की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि निर्भया केस को अंजाम तक पहुंचने में सात साल लग गए। इस मामले को निर्भया मामले की तरह खत्म होने में साल नहीं लगने चाहिए। Also Read श्रद्धा हत्याकांड : आफताब पर पुलिस का आरोप, किसी और दोस्त से .. इससे पहले दिन में दिल्ली पुलिस ने आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर अपनी दलीलें पूरी कीं। आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान श्रद्धा के पिता विजय वालकर भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह “प्रैक्टो” ऐप से डॉक्टरों से परामर्श ले रहे थे। ‘वह मेरा शिकार करेगा, मुझे ढूंढेगा और मुझे मार डालेगा’ आफताब की मौजूदगी में कोर्ट रूम में श्रद्धा की ऑनलाइन काउंसलिंग की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई गई। रिकॉर्डिंग ने श्रद्धा के पिता को भावुक कर दिया। रिकॉर्डिंग में श्रद्धा को यह कहते सुना जा सकता है, ‘वह मेरा शिकार करेगा, मुझे ढूंढेगा और मुझे मार डालेगा।’ एक रिकॉर्डिंग में वह डॉक्टर (काउंसलर) के सामने कबूल भी कर रही थी कि एक दिन आफताब ने उसका गला पकड़ लिया। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और सांस नहीं ले पा रही थी। 25 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इसके बाद श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि इस तरह मामले को पूरा होने में सालों लग जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘सुनवाई दैनिक आधार पर समय सीमा में होनी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि श्रद्धा के पिता के साथ चर्चा के बाद मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करूंगी।’

