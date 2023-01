Shraddha Case Update: आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई, कोर्ट ने गर्म कपड़े मुहैया करवाने को कहा

Court Extended Judicial Custody for 14 days: आफताब पूनावाला ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान पढ़ाई के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की है।

Aftab Poonawala: कोर्ट ने बढ़ाई आफताब पूनावाला की कस्टडी (Photo- File/ANI)

