Shehzad Poonawalla News: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया आयोजनों में मुसलमानों की एंट्री को लेकर चल रही बहस को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या गरबा में मुसलमानों को शामिल होने की इजाजत होनी चाहिए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में शहजाद पूनावाला ने कहा, “नवरात्रि में गरबा और डांडिया इवेंट्स में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। मुझे लगा कि मैं भी इस पर अपनी राय दे दूं। देखिए एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि हिंदुओं के सभी धार्मिक पर्वों को एक प्रकार से सेक्युलर कर दिया जाए।”

शहजाद पूनावाला ने बताया गरबा का मतलब

शहजाद पूनावाला ने गरबा का मतलब समझाया। उन्होंने कहा, “गरबा आखिर है क्या पहले तो वो समझिए। ये संस्कृत शब्द से आता है और एक दिव्य शक्ति मां अंबा की आराधना का यह पर्व है। श्रद्धालु एक पाठ रखते हैं और एक लैंप को जलाया जाता है और उसके इर्द-गिर्द पूजा होती है और हां डांस और म्यूजिक भी होता है, लेकिन यह एक पूजा और एक आराधना होती है। इसके धार्मिक कैरेक्टर को मिटाया नहीं जा सकता है।”

Should Muslims be allowed in Garba?



Garba during Navratri has a sacred religious centre: Maa Amba, her worship and her traditions. Calling it merely a dance party overlooks what devotees are celebrating. If you do not believe in idol worship can you take part in this worship?… pic.twitter.com/VgWFmPNeKi — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) September 10, 2026

शहजाद पूनावाला ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, “अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उमराह, हज ये भी इस्लाम में पद्धतियां हैं। कोई इसकी बहुत इज्जत भी करता होगा लेकिन क्या कोई हिंदू जो इसकी इज्जत करता है वो उमरा और हज में जा सकता है, वो तो मक्का भी नहीं जा सकता। यहां पर सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखते हैं तो आस्था वाली पूरी प्रक्रिया में आप कैसे हिस्सा ले सकते हो।”

गलत पहचान के इस्तेमाल को लेकर भी उठाया सवाल

पूनावाला ने गरबा आयोजनों में कथित तौर पर गलत पहचान के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने ‘रहीम राहुल बन जाता है’ का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं इंट्रैप करने के लिए कुछ लोग गरबा को एक अच्छा एरिया मानते हैं और इसी मंशा से वहां आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी की मंशा गलत है या वह उस पूजा में विश्वास ही नहीं रखता, तो उसे वहां जाने की जरूरत क्या है।

उन्होंने हिंदू त्योहारों को ‘सेक्युलराइज’ करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि दिवाली को ‘जश्ने चिराग’, होली को डांस पार्टी और गरबा को भी डांस पार्टी बनाने की प्रक्रिया रुकनी चाहिए।

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में सार्वभौमिक एकता का संदेश दिया था। इसके एक हफ्ते के बाद, विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में नवरात्रि उत्सव के दौरान मुसलमानों को गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकने और उपस्थित लोगों पर सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। संगठन ने आयोजकों के लिए क्या करें और क्या न करें की लिस्ट भी जारी की है। इसमें आने वालों के आधार कार्ड की जांच और उनकी हिंदू पहचान पक्की करने के लिए माथे पर तिलक लगाने की बात कही गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…