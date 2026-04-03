सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछा कि क्या ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए और बाद में बाहर कर दिए गए कैडेट्स को एक्स-सर्विसमैन का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि क्या ऐसे कैडेट्स को पूर्व सैनिक माना जा सकता है। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) से इस मुद्दे पर केंद्र का पक्ष स्पष्ट करने को कहा।

यह मामला एक स्वतः संज्ञान केस के रूप में दर्ज किया गया था, जो द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट्स के आधार पर शुरू हुआ था। इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल होने के कारण कई कैडेट्स को टॉप सैन्य संस्थानों से बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। उन्हें भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है।

अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा पल्लि को इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। उन्होंने इस मामले में कई अहम सुझाव दिए, जिनमें सभी “अमान्य” कैडेट्स को भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के तहत लाना, लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर अनुग्रह राशि बढ़ाना, दिव्यांग पेंशन लागू करना, एकमुश्त मुआवजा देना, समय-समय पर मेडिकल जांच, उच्च शिक्षा में आरक्षण और बेहतर बीमा शामिल हैं। एमिकस क्यूरी एक ऐसा व्यक्ति, वकील या संस्था होती है जो किसी मुकदमे में सीधे तौर पर पक्षकार नहीं होती, लेकिन कानून के पेचीदा मामलों में निष्पक्ष राय या जानकारी देकर अदालत की सहायता करती है।

7 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि घायल होकर सेवा से बाहर किए गए कैडेट्स के पुनर्वास से जुड़े सुझावों को सेना, नौसेना और वायुसेना मुख्यालयों के सामने रखा जाए, ताकि उनके लिए एक योजना तैयार की जा सके। इसके संबंध में दिसंबर 2025 में द इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी रिपोर्ट किया था कि मई 2022 में रक्षा मामलों के विभाग द्वारा तैयार एक प्रस्ताव जिसमें कई ऐसे सुझाव शामिल थे, उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। जबकि सभी संबंधित पक्षों की सहमति मिल चुकी थी।

इस मामले में 16 दिसंबर, 2025 को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया था कि तीनों सेनाओं के प्रमुख इन सिफारिशों के प्रति सकारात्मक हैं, लेकिन दो मंत्रालयों की प्रतिक्रिया अभी बाकी है। 10 मार्च 2026 की सुनवाई में भी यही स्थिति बनी रही। इसके बाद कोर्ट ने मंत्रालयों को दो हफ्ते का और समय दिया और चेतावनी दी कि अगर निर्णय नहीं हुआ तो अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया जाएगा।

24 मार्च की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 2 अप्रैल तय की। गुरुवार को जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इन कैडेट्स का दोबारा आकलन किया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि उन्हें किसी अन्य कार्य में पुनर्वासित किया जा सकता है या नहीं।

केंद्र की ओर से ASG एन. वेंकटरमण ने बताया कि रक्षा मंत्रालय उनके पुनर्वास पर काम कर रहा है, लेकिन यह अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने यह भी कहा कि 7वें वेतन आयोग ने कैडेट्स को दिव्यांग पेंशन देने पर कुछ आपत्तियां जताई थीं, जिसे अब 8वां वेतन आयोग फिर से देखेगा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है। एमिकस क्यूरी रेखा पल्लि ने बताया कि ऐसे कैडेट्स की संख्या 2,500 से ज्यादा नहीं है और उनमें से 90 प्रतिशत का पुनर्वास संभव है। हालांकि, उन्हें एक्स-सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलने के कारण नौकरी में आरक्षण नहीं मिल पाता।

उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं ने सिफारिश की है कि इन कैडेट्स को दिव्यांग पेंशन दी जाए और उन्हें एक्स-सर्विसमैन माना जाए, लेकिन इन सिफारिशों को रिकॉर्ड में नहीं लाया जा रहा है। इस पर अदालत ने केंद्र से कहा कि वह इन सिफारिशों को रिकॉर्ड पर पेश करे, ताकि रियल फिगर सामने आ सके।

हालांकि, केंद्र ने कहा कि यह केवल खर्च का मुद्दा नहीं है, बल्कि ट्रेनियों और कमीशंड अधिकारियों के बीच अंतर का भी सवाल है। जब अदालत ने पूछा कि क्या उन्हें एक्स-सर्विसमैन माना जा सकता है, तो केंद्र ने कहा कि अग्निवीरों को भी ऐसा दर्जा नहीं दिया जाता। हालांकि, इस मुद्दे पर विस्तृत निर्देश लेने की बात कही गई है।

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देश की सेवा करने का सपना कई लोगों का होता है, देश के लिए प्राण न्योछावर करने का जज्बा कई दिखाते हैं, इसी वजह से हर साल नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सैकड़ों की संख्या में कैडेट्स पहुंचते हैं। उनमें से कई अपनी ट्रेनिंग खत्म कर काबिल अफसर बनते हैं, उनका करियर परवान चढ़ने लगता है। लेकिन कई ऐसे कैडेट्स भी होते हैं जो काबिलियत के मामले में तो किसी से कम नहीं होते, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जख्मी हो जाते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे फिर कभी सेना में जाने का सपना भी नहीं देख पाते। अब ऐसे ही कैडेट्स की जिंदगी को जनसत्ता के सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस ने समझने की कोशिश की है। पूरी खबर पढ़ें…