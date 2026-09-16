दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के प्रमुख छात्रावासों से जुड़ी परियोजनाएं जहां धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं, वहीं उससे संबद्ध कॉलेजों में छात्रावास सुविधाओं के विस्तार की स्थिति भी अपेक्षा के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रही है। फंड की कमी, परिसर में जगह का अभाव, जमीन के इस्तेमाल से जुड़े प्रतिबंध और संसाधनों की कमी इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह जानकारी हासिल की है।

बाहर से आने वाले छात्रों के लिए परिसर में बने छात्रावास सबसे पसंदीदा आवास विकल्प होते हैं। डीयू के कुछ कॉलेज अपने यहां यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने छात्रावासों में कुल 3,422 सीटें हैं, जबकि उससे संबद्ध 80 से अधिक कॉलेजों में कुल मिलाकर 3,788 छात्रावास सीटें हैं।

इसके बावजूद यह संख्या दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों की तुलना में बहुत कम है। इनमें बड़ी संख्या दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की होती है। विश्वविद्यालय में हर साल औसतन करीब 2.8 लाख छात्र स्नातक कार्यक्रमों में और करीब 11,600 छात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिला लेते हैं।

वर्षों से बनी हुई है बड़ी कमी

यह कमी डीयू के साउथ कैंपस में खास तौर पर ज्यादा है। यहां केवल दो कॉलेजों में छात्रावास हैं। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में करीब 144 छात्रावास बिस्तर हैं, जबकि मैत्रेयी कॉलेज में 103 बिस्तर हैं। दक्षिण दिल्ली में ही स्थित लेडी श्रीराम कॉलेज में करीब 150 छात्रावास बिस्तर हैं।

इसके मुकाबले नॉर्थ कैंपस के कई कॉलेजों की स्थिति बेहतर है। सेंट स्टीफंस कॉलेज में करीब 380 बिस्तर, मिरांडा हाउस में 361, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में करीब 357 और आईपी कॉलेज फॉर वुमन में करीब 450 बिस्तर हैं।

छात्रावासों की यह कमी वर्षों से चिंता का विषय बनी हुई है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2020 में शहीद भगत सिंह कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे के तत्काल विस्तार की जरूरत बताई थी। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए छात्रों की संख्या बढ़ाने के बाद दाखिले में हुई भारी वृद्धि का हवाला दिया था। छह साल बाद भी इस कॉलेज में छात्रों के लिए कोई छात्रावास सुविधा नहीं है। कॉलेज में सुबह और शाम, दोनों पालियों के छात्रों की पढ़ाई होती है।

अलग-अलग कॉलेजों में अलग हैं अड़चनें

पिछले कुछ वर्षों में द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करने वाले अलग-अलग कॉलेज प्रशासकों के मुताबिक, हर परिसर की समस्याएं अलग-अलग हैं। कुछ कॉलेजों में परिसर के भीतर जमीन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है।

मिसाल के तौर पर साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज और रामलाल आनंद कॉलेज करीब 10 एकड़ के एक ही भूखंड पर हैं। ऐसे में किसी और बड़े भवन के निर्माण की गुंजाइश सीमित हो जाती है। साउथ कैंपस के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज जैसे कॉलेज नियामकीय अड़चनों की ओर भी इशारा करते हैं। ये कॉलेज साउथ सेंट्रल रिज के संरक्षित वन क्षेत्र में स्थित हैं।

आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज सिन्हा ने कहा, “दिल्ली विश्वविद्यालय की विकेंद्रीकृत व्यवस्था में किसी संबद्ध कॉलेज की आंतरिक बिल्डिंग कमेटी शुरुआती ढांचागत और प्रशासनिक मंजूरियों का काम संभालती है। कॉलेज प्रशासन अपने परिसर की जमीन का तत्काल स्थानीय संरक्षक होता है।”

सिन्हा ने कहा कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट (डीपीटीए), 1994 के तहत पेड़ की कानूनी परिभाषा काफी व्यापक है। इसका मतलब है कि बड़े आकार वाली लकड़ीदार झाड़ियों और पौधों को भी औपचारिक संरक्षण देना जरूरी होता है।

सिन्हा के मुताबिक, दिल्ली के पर्यावरण विभाग से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण का काम करने वाली एजेंसी – आमतौर पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) – को पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए तय कड़े नियमों का कानूनी रूप से पालन करना होता है।

कॉलेज परिसरों की ऐतिहासिक विरासत भी नियामकीय चुनौतियां पैदा करती है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमन का परिसर ग्रेड-1 विरासत दर्जे में आता है। इसके कारण भवन में बदलाव और विस्तार पर कई तरह की पाबंदियां हैं।

फंड की कमी भी बड़ी समस्या

इन सभी अड़चनों के साथ फंड की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जीसस एंड मैरी कॉलेज में छात्राओं के लिए कोई छात्रावास नहीं है। ऐसे में दूसरे शहरों और राज्यों से आने वाली छात्राओं को पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास पर निर्भर रहना पड़ता है। कॉलेज की प्रिंसिपल मौली के. ए. ने कहा, “हम एक कॉन्वेंट कॉलेज हैं। इतनी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए फंड देने वाला हमारा अपना कोई ट्रस्ट नहीं है।”

6 सितंबर को सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने की घटना के बाद कई छात्राओं ने कॉलेज की कक्षाओं में शरण ली थी। उस समय प्रिंसिपल ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, “मैं उन्हें आखिर कब तक कक्षाओं में रख सकती हूं?”

मैत्रेयी कॉलेज में छात्रावास की क्षमता सिर्फ 103 बिस्तरों की है। कॉलेज की प्रिंसिपल हरितमा चोपड़ा ने कहा कि विस्तार के लिए सिर्फ निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और दूसरी सेवाओं के लिए भी संसाधनों की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा, “विस्तार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की उपलब्धता है। हमें हाउसकीपिंग स्टाफ की भर्ती करनी होगी और पूरी तरह काम करने वाली मेस जैसी दूसरी सुविधाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी। इसमें कुछ साल लगते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से काम में तेजी ला रहे हैं।”

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपलों के संगठन के अध्यक्ष और आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज सिन्हा ने छात्रों के लिए आवास की कमी को लेकर साफ कहा कि डीयू अपने सभी छात्रों को परिसर में जगह नहीं दे सकता।

उन्होंने कहा, “डीयू कभी भी सभी छात्रों को परिसर में जगह नहीं दे पाएगा… विश्वविद्यालय में पांच लाख से अधिक छात्र हैं और इनमें करीब तीन लाख नियमित कार्यक्रमों में पढ़ते हैं… आप लगातार छात्रों की संख्या बढ़ाते नहीं रह सकते और यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मौजूदा बुनियादी ढांचा सभी को समायोजित कर लेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “हर कॉलेज के पास अलग-अलग संसाधन हैं। जमीन के टुकड़ों का आकार भी अलग-अलग है। कुछ कॉलेजों के पास 16 एकड़ जमीन है, जबकि आर्यभट्ट कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जैसे कुछ कॉलेजों के पास बहुत कम जमीन है। आर्यभट्ट कॉलेज के पास करीब पांच एकड़ जमीन है। छोटे परिसरों वाले कॉलेजों के लिए छात्रावास समेत बुनियादी ढांचे का विस्तार करना इसी वजह से मुश्किल हो जाता है।”

डीयू के एक पूर्व कुलपति ने कहा कि कई कॉलेज छात्रावास परियोजनाएं शुरू करने से इसलिए भी हिचकते रहे हैं क्योंकि इनमें वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों की काफी जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि पहले के दौर में बढ़ती छात्र संख्या से निपटने के लिए बेहतर परिवहन सुविधा को एक विकल्प माना जाता था। उन्होंने कहा, “कई कॉलेजों की स्थापना ही आवासीय परिसर के रूप में नहीं हुई थी।”

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने पहले मेट्रो सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए फीडर बस सेवाएं भी शुरू की थीं। इसका उद्देश्य छात्रावास जैसी पारंपरिक आवासीय सुविधाओं के विस्तार के बजाय आने-जाने की सुविधा बढ़ाना था। हालांकि उन्होंने कहा, “लेकिन यह मॉडल दूसरे शहर या राज्य से आने वाले छात्र के लिए काम नहीं करता।”

एचईएफए के कर्ज से भी बढ़ा वित्तीय दबाव

उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना 2017 में केंद्र सरकार और केनरा बैंक के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे और शोध परियोजनाओं के लिए धन जुटाना था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की पहले की अनुदान आधारित व्यवस्था के विपरीत एचईएफए को कर्ज आधारित वित्त पोषण व्यवस्था के रूप में बनाया गया था। इसके तहत संस्थानों को मूलधन वापस करना होता है, जबकि कर्ज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार करती है।

शुरुआती मॉडल में 10 साल के कर्ज की व्यवस्था थी। इसमें संस्थानों को अपने आंतरिक स्रोतों से होने वाली आय का एक तय हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए अलग रखने पर सहमत होना होता था। बुनियादी ढांचे के लिए कर्ज आधारित वित्त पोषण की इस व्यवस्था ने शिक्षण संस्थानों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को लेकर चिंता बढ़ाई है।

डीयू के कई कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एचईएफए के कर्ज चुकाने से उनके आंतरिक वित्तीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। कॉलेजों की अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा छात्रों से मिलने वाली फीस से आता है। ऐसे में कुछ कॉलेजों का कहना है कि कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए संस्थानों को फीस बढ़ाने और आय के दूसरे स्रोत तलाशने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।

डीयू की कार्यकारी परिषद के मौजूदा सदस्य मिथुराज धूसिया ने कहा, “एचईएफए लंबे समय की देनदारी पैदा करता है। इसे स्वीकार करने का मतलब छात्रों पर फीस बढ़ाकर अनुचित बोझ डालना होगा। पहले यूजीसी सीधे राशि जारी करता था।”

समस्या से निपटने के नए तरीके तलाश रहे कॉलेज

कुछ कॉलेज इस लगातार बनी हुई समस्या से निपटने के लिए अलग तरह के समाधान तलाश रहे हैं। मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल बिजयालक्ष्मी नंदा ने कहा कि कॉलेज अपनी 361 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए ऊंचाई की दिशा में यानी नए तल बनाकर विस्तार की संभावना तलाश रहा है। इसके साथ ही कॉलेज एक “बडी सिस्टम” पर भी विचार कर रहा है।

यह व्यवस्था विदेशों में अपनाए जाने वाले कुछ मॉडलों पर आधारित होगी, जहां छात्रावास में कमरा नहीं पाने वाले छात्रों को ऐसे वरिष्ठ छात्रों या स्थानीय लोगों से जोड़ा जाता है, जो उन्हें अपने घर में रहने की जगह देने के इच्छुक हों।

उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। फिलहाल हम यह देख रहे हैं कि क्या वरिष्ठ शिक्षक या पूर्व छात्र ऐसे आवासीय स्थान उपलब्ध करा सकते हैं, जो इस्तेमाल में नहीं हैं और जिन्हें छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।”

उन्होंने बताया कि लंबे समय में ऐसे इंतजाम को औपचारिक रूप देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जाने की योजना है। इन आवासीय जगहों को छात्र आवास में बदला जा सकता है या एयरबीएनबी जैसी व्यवस्था के तहत चलाया जा सकता है। इसमें छात्रावास में कमरा नहीं पाने वाले छात्र जांचे-परखे ऐसे आवासीय विकल्पों में से अपनी पसंद का विकल्प चुन सकेंगे।

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