मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमला करने आए तीन शूटरों ने आमिर खान, सलमान खान और रणवीर सिंह के घर के बाहर भी चक्कर लगाए थे। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या उनके गैंग ने उन्हें इन स्टार्स को भी नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, या वे बस वैसे ही देखने गए थे।

एक सूत्र न द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस को जांच में पता चला है कि गोली चलाने की घटना में लिप्त तीनों आरोपी कई बड़े हीरो-हीरोइन के घरों के बाहर भी गए थे। आमिर खान का घर भी टाइगर श्रॉफ के घर के पास ही है। इसलिए पुलिस अभी यह पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि गैंग ने उन्हें इन स्टार्स को भी निशाना बनाने के लिए भेजा था, या वे सिर्फ उत्सुकता में ही देखने गए थे।

उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर पुलिस ने इन सभी एक्टर्स के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। इन तीनों अभिनेताओं को पूर्व में धमकी मिल चुकी है।

मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रौशन ने बताया कि इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा में जतिन और समीर नाम के दो युवकों को पकड़ा गया है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें भी आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 10 हो जाएगी।

कहां- कहां हुई गिरफ्तारी?

डीसीपी रौशन ने बताया कि तीन आरोपियों (जिनमें दो शूटर शामिल हैं) को कोटा से पकड़ा गया, चार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक 18 साल के युवक अंकित उर्फ राजेश खटक को हरियाणा से पकड़ा गया। इसके अलावा पुलिस ने जतिन और समीर को हरियाणा से मुंबई लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगी है।

दिल्ली से पकड़े गए चार लोगों के नाम कुणाल संजय (21 साल), सुमित सुराहा (19 साल), राधा वर्मा (29 साल) और बबिता राव (24 साल) हैं। कुणाल, सुमित और जतिन पर आरोप है कि उन्होंने अमृतसर से एक हथियार उठाया था। उन्होंने हथियार लेने के लिए ‘डेड ड्रॉप’ तरीका अपनाया था। इस तरीके में एक गैंग किसी छिपी हुई जगह पर हथियार रखकर चला जाता है और दूसरा गैंग उसे वहां से उठा लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर एक गैंग पकड़ा भी जाए, तो दूसरे गैंग का पता न चल सके।

अमृतसर से हथियार उठाने के बाद तीनों आरोपी दिल्ली आए, जहां कुणाल ने वह बंदूक राधा और बबिता नाम की दो महिलाओं को दे दी। ये दोनों महिलाएं पिछले हफ्ते दिल्ली में रुकीं और अपनी पहचान छिपाकर बंदूक शूटरों तक पहुंचा दी। इसके बाद वे वापस दिल्ली लौट गईं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये पांचों लोग हथियार पहुंचाने के काम से जुड़े थे और इन्हें पकड़ लिया गया है।

पुलिस को यह भी पता चला है कि अंकित उर्फ राजेश खटक भी मुंबई में शूटरों के साथ आया था। उसने शूटरों के साथ मिलकर जगहों की रेकी करने में मदद की और अनिल पंडित की तरफ से शूटरों तक पैसे पहुंचाने में भूमिका निभाई। पुलिस को शक है कि शूटरों को लगभग 2 लाख रुपये भेजे गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेकी का काम पूरा होते ही अंकित वापस हरियाणा लौट गया था।

समीर की भूमिका समझाते हुए डीसीपी ने बताया कि वह शूटरों में से एक रेहान अंसारी और अनिल पंडित के बीच की कड़ी था। आरोप है कि समीर ही रेहान को इस पूरे प्लान में शामिल किया था। उन्होंने बताया कि कोटा से पकड़े गए आरोपियों को मुंबई की अदालत में पेश किया गया है। वहीं, दिल्ली से गिरफ्तार किए गए लोगों को गुरुवार को वहां की स्थानीय अदालत में पेश किया जाना है।

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