शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागी सांसदों को 10 करोड़ रुपये और दिए गए हैं। इससे पहले संजय राउत ने दावा किया था कि सांसदों को 15 करोड़ रुपये एडवांस दिए गए हैं। साथ ही संजय राउत ने बागी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम ‘ऑपरेशन तोड़वा’ शुरू करेंगे।

संजय राउत ने कहा कि अगर बागी सांसदों में थोड़ी भी नैतिकता है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत ने बागी सांसदों को गद्दार कहते हुए उनकी बढ़ी हुई सुरक्षा वापस लेने की मांग की।

लड़ाई संसद, अदालतों और सड़कों पर भी जारी रहेगी- संजय राउत

सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “पहले लोकसभा की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए। बाकी सब बाद में होगा। यह लड़ाई संसद, अदालतों और सड़कों पर भी जारी रहेगी। वे दर्शन के लिए तिरुपति गए। यह कैसी नई परंपरा है? पहले धोखा दें और फिर भगवान का आशीर्वाद लेने जाएं? उन्हें जहां जाना है, जाने दीजिए। डर के मारे वे भागते-फिरते रहेंगे। उनके घरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें जो कल 5 करोड़ रुपये मिले हैं, उसके लिए भी सुरक्षा दी गई है।”

बैठक में शामिल हुए 3 सांसद

शिवसेना उद्धव गुट की संसदीय ग्रुप की बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि बैठक में तीन लोकसभा सांसद शामिल हुए जिसमें अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाजे और अनिल देसाई शामिल थे। संजय राउत ने कहा कि मैं राज्यसभा से हूं।

संजय राउत ने आगे कहा, “जो सांसद बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा। हम उनकी सदस्यता रद्द करने पर विचार करेंगे। जब हम कल स्पीकर से मिले थे, तो एक तस्वीर सार्वजनिक हुई थी। अगर बाकी 6 सांसद स्पीकर से मिले हैं, तो उसकी तस्वीर दिखाएं। इसे रणनीति नहीं, बल्कि धोखा कहा जाता है। वे अभी भी हमारी पार्टी के सदस्य हैं और हमारे चुनाव चिह्न पर जीते हैं। अगर उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने देश की राजनीति को गंदा कर दिया है, खासकर महाराष्ट्र में और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।”

यह भी पढ़ें- रामदास अठावले बोले- 2019 में उद्धव ने बहुत बड़ी गलती की

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने संजय राउत की टिप्पणी को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। अठावले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए अपने सांसदों और विधायकों को संभालना मुश्किल हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर