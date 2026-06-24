Shivsena UBT Internal Crisis: उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में बगावत करने वाले बागी लोकसभा सांसदों के संबंध में बुधवार 24 जून को उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सावंत ने बड़ा दावा किया कि स्पीकर को बागी गुट की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है। पार्टी के दो तिहाई यानी 6 बागी सांसद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं।
शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने कहा, “आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली हमारी शिवसेना पार्टी के छह सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। अनिल देसाई और मैंने पिछले सप्ताह लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इस मामले में एक अनुरोध प्रस्तुत किया।”
मुलाकात के बाद बड़ा दावा
स्पीकर से मुलाकात के बाद अरविंद सावंत ने कहा है, “हमारे उस अनुरोध में हमने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति या सांसद व्यक्तिगत रूप से या समूह में आपके पास आकर पार्टी छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, तो आपको संविधान की रक्षा करनी चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है। अब, इस घटना के बाद, हमने फिर से एक पत्र भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया कि यदि इस मामले में कुछ भी होता है, तो कृपया पहले हमसे सुनें और हमसे सुने बिना कोई निर्णय न लें।”
अरविंद सावंत ने कहा कि हमारी पार्टी ने स्पीकर ओम बिरला से पूछा कि क्या उन्हें बागी सांसदों की तरफ से कोई पत्र मिला है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
संविधान के अनुसार निर्णय का आश्वासन
अरविंद सावंत ने आगे कहा, “हमने यह कहा कि जो संविधान का प्रावधान है, उसकी रक्षा करने के हिसाब से किसी भी को मान्यता नहीं मिल सकती। अलग-अलग बैठने की भी व्यवस्था नहीं हो सकती।” गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने अनिल देसाई भी पहुंचे थे। उनसे जब सवाल किया गया कि स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया तो उन्होंने कहा, “स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होंगे। उसको छोड़कर कोई इर्द-गिर्द बात नहीं होगी।”
स्पीकर ने यह भी कहा है कि हम अपनी ऑफिस की तरफ से उसकी जांच करेंगे, जो भी व्यवस्था होगी उसे व्यवस्था के हिसाब से हम निर्णय करेंगे। सांसद अनिल देसाई ने कहा, “हमने उनको जानकारी दी कि संविधान के शेड्यूल 10 में साफ लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर पार्टी का दो तिहाई बहुमत भी क्यों ना हो वह किसी भी और कहीं दल में जा नहीं सकता. किसी भी पार्टी में ना तो शामिल हो सकता है, ना मर्ज हो सकता है।
कांग्रेस बोली- खुलकर लड़ें
दूसरी ओर इस पूरे मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा, “देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। सांसदों को खरीदा जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। हमने इसे बंगाल में देखा, जहां 20 सांसदों ने दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। यह कैसे संभव है? अगर शिवसेना (यूबीटी) के सभी छह सांसद चाहें तो इस्तीफा देकर भाजपा के चुनाव चिन्ह से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। खुलकर लड़ें, छुपें नहीं। जनता को दिखाएं कि आप जीत सकते हैं या नहीं। आप एक चुनाव चिन्ह के तहत जीत का दावा करके पाला नहीं बदल सकते।”
बता दें कि शिवसेना यूबीटी में फिलहाल जारी टकराव को लेकर सभी की निगाहें स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर हैं, जिसके आधार पर उद्धव गुट अपनी आगे की रणनीति पर काम कर सकता है।
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