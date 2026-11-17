महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे दिवंगत अजित पवार की मूर्ति का अनावरण पुणे के जिला परिषद कार्यालय परिसर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कार्यक्रम को गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित भी किया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। अजित पवार की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब कोरोना अपने चरम पर था, उस समय यहां के मुख्यमंत्री से संवाद नहीं हो पता था, लेकिन तब अजित पवार सचिवालय में मौजूद रहकर राहत कार्यों की निगरानी करते थे।

अमित शाह के बयान पर अब उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “वैसे अमित शाह तो हमेशा झूठी बातें कहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने जेन-जी (Gen-Z) के ऊपर अत्याचार किए थे दिल्ली में, और संसद का सदन सत्र शुरू था, सारा विपक्ष मांग कर रहा था कि अमित शाह हाजिर हों, लेकिन वो वॉशरूम में जाते थे, वहीं बैठते थे, लेकिन सदन में नहीं आते थे।”

‘अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए’

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, “मुझे तो एक अपेक्षा थी कि कल जिन हाथों से अजित दादा के स्टैचू का अनावरण हुआ, वो अमित शाह जी का था। तो उसके बाद अमित शाह, अजित पवार जी के सामने अपनी नाक रगड़कर माफी मांगते तो अच्छा होता। क्योंकि यही अमित शाह थे जिन्होंने अजीत पवार पर 70 हज़ार करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अब बेशर्मी से उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। इसको कहते हैं बेशर्म। तो ये झूठा आदमी है, ऐसे लोगों के हाथ में देश रहना बहुत ही बुरी बात है।”

मैने ट्रेन शुरू करने की मांग की थी- उद्धव

उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने जा रहे हैं। मैं तो ट्रेन शुरू करने की मांग कर रहा था अमित शाह को, तो उन्होंने मना किया था। उद्धव ठाकरे ने बताया कि तब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था और मैंने कई बार उस वक़्त के रेल मंत्री पीयूष गोयल और अमित शाह से मैंने बात की थी कि बहुत सारे लोग (मैं नहीं चाहता कि वो अपने घर जाएं) घर जाना चाहते थे, तो घर जाने के लिए रेल शुरू करें, उनका भाड़ा-किराया हम दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब कोरोना पीक पर गया, तब उन्होंने ट्रेनें खोल दीं।

योगी आदित्यनाथ पर भी साधा निशाना

उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 70 से भी ज्यादा बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर गए थे। तो उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन? उद्धव ठाकरे ने पूछा, “क्या उस वक्त अमित शाह को लगा नहीं कि आदित्यनाथ को फोन करें?तो ये झूठे लोग हैं और इनके हाथ में देश रहना अब खतरनाक है, तो रेजीम चेंज (सत्ता परिवर्तन) करना ही होगा।”

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