Maharashtra Shivsena Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे की सियासी शुरुआत और एक रैली के संबंध में शामिल रहे शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि बाल ठाकरे को शिवाजी पार्क की जगह किसी छोटे मैदान को चुनने की सलाह दी गई थी। चार महीने पहले ही बनी शिवसेना उस समय एक नई और अनपरखी राजनीतिक संस्था थी।

दादर का शिवाजी पार्क एक बहुत बड़ा मैदान था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसे भरने के लिए पर्याप्त लोग आएंगे या नहीं। लेकिन ठाकरे ने मैदान बदलने से साफ इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर 1966 को शिवाजी पार्क में ऐसी भीड़ उमड़ी जिसने आयोजकों को भी हैरान कर दिया। देसाई के अनुसार, बाल ठाकरे (जो उस समय मुख्य रूप से एक कार्टूनिस्ट और मराठी साप्ताहिक ‘मार्मिक’ के संपादक के रूप में जाने जाते थे) शर्ट और औपचारिक पैंट पहनकर पहुंचे थे।

चंदा जुटाने के लिए टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल

स्थानीय जिम के स्वयंसेवकों ने भीड़ को संभालने में मदद की और चंदा जुटाने के लिए एक स्टील का टिफिन बॉक्स घुमाया गया। वहां ऐसा कोई भव्य मंच या कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जैसी बाद के वर्षों में शिवसेना के वार्षिक शक्ति प्रदर्शनों में देखी गई। यह सभा बॉम्बे (मुंबई) में मराठी भाषी लोगों के अधिकारों के लिए ठाकरे द्वारा चलाए जा रहे अभियान का पहला सार्वजनिक परीक्षण थी। इसने एक ऐसे राजनीतिक अनुष्ठान की नींव भी रखी, जो छह दशक बीत जाने के बाद भी मुंबई में हजारों समर्थकों को आकर्षित करता है।

रैली से पहले के वर्षों में ‘मार्मिक’ पत्रिका ने सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की सूचियां प्रकाशित की थीं, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि मराठी उम्मीदवारों की अनदेखी की जा रही है। इस अभियान का एक शुरुआती नारा था, “वाचा अनि ठंडा बसा” (पढ़ो और शांत बैठो)। बाद में इसे बदलकर “वाचा अनि उठा” (पढ़ो और उठ खड़े हो) कर दिया गया।

1960 में खुद की पार्टी को ढालने की कोशिश

यह संदेश उस शहर के लोगों को बहुत पसंद आया जो 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। अलग राज्य बनने से मराठी भाषी राज्य की मांग तो पूरी हो गई थी, लेकिन बॉम्बे में नौकरियों, भाषा और प्रभाव को लेकर चिंताएं खत्म नहीं हुई थीं। ठाकरे का मानना था कि मराठी भाषियों को शहर में अपना अधिकार पाने के लिए एकजुट होना होगा। शिवसेना की इस भूमिपुत्र (Sons-of-the-Soil) राजनीति का शुरुआती निशाना मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय लोग बने।

20 अक्टूबर को यही परंपरा दो अलग-अलग जगहों पर निभाई जाएगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) शिवाजी पार्क लौट रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना गोरेगांव के नेस्को (Nesco) मैदान में एक प्रतिद्वंद्वी रैली आयोजित कर रही है। दोनों ही गुट बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी की असली विरासत पर अपना दावा ठोक रहे हैं। पत्रकार वैभव पुरंदरे अपनी किताब ‘द सेना स्टोरी’ में लिखते हैं कि इस ऐतिहासिक बैठक की घोषणा ‘मार्मिक’ में की गई थी। 1960 में ठाकरे द्वारा शुरू की गई यह पत्रिका मराठी लोगों के रोजगार के अधिकारों की आवाज उठाने का मुख्य जरिया बन चुकी थी।

छोटी-छोटी बैठकों से बनाई पकड़

रैली की तैयारियों के सिलसिले में चॉलों और दोस्तों के घरों में छोटी-छोटी बैठकें आयोजित की गईं। स्थानीय व्यायामशालाओं और मोहल्ला क्लबों ने समर्थकों को जुटाने में मदद की। यही नेटवर्क आगे चलकर शिवसेना की ‘शाखा प्रणाली’ का मुख्य आधार बना, जिसके जरिए पार्टी ने पूरे मुंबई के हर इलाके में अपनी पकड़ बनाई। देसाई ने याद किया कि भाषण के दौरान लगातार तालियां बज रही थीं और “जिंदाबाद” के नारे लग रहे थे। उस समय ‘वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट’ के छात्र रहे छगन भुजबल ने बाद में याद करते हुए कहा था कि वे भीड़ का विशाल आकार देखकर दंग रह गए थे।

रैली को संबोधित करने वालों में ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे भी शामिल थे। कांग्रेस नेता रामराव आदिक और अन्य हस्तियों ने भी भाषण दिया। देसाई की यादों के अनुसार प्रबोधनकार ने सभा से कहा था, “मैं अपने बेटे को महाराष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर रहा हूं।” बाल ठाकरे सबसे आखिरी वक्ता थे। इस रैली ने उन्हें ‘मार्मिक’ के पाठकों के दायरे से बाहर एक बड़ा मंच दिया और शिवाजी पार्क को शिवसेना के वार्षिक राजनीतिक संबोधन के स्थाई केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया।

रैली के बाद के आरोप

इस पहली बैठक को उस घटना के लिए भी याद किया जाता है जो कथित तौर पर भीड़ के छटने के बाद हुई थी। उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, बैठक खत्म होने पर भीड़ में मौजूद कुछ उग्र लोगों ने उडुपी होटलों पर पथराव किया। रिपोर्टों में मद्रासियों को बाहर निकालने और इडली-सांभर पर रोक लगाने की मांग करने वाले नारों का भी उल्लेख किया गया था। वहीं, सीपीआई(एम) नेता अशोक ढवले ने अपनी पुस्तक ‘द शिवसेना: सेमी-फासिज्म इन एक्शन’ में आरोप लगाया है कि दक्षिण भारतीयों के स्वामित्व वाली दुकानों और रेस्तरां को लूटा गया और उनमें आग लगा दी गई।

एक रैली कैसे बनी परंपरा?

पहली सभा की सफलता ने शिवसेना को एक ऐसा प्रारूप (फॉर्मेट) दे दिया जिसे वह बार-बार दोहरा सकती थी। विजयादशमी (दशहरा) का दिन पार्टी नेतृत्व के लिए समर्थकों को संबोधित करने, अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने और अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाने का वार्षिक अवसर बन गया। समर्थकों द्वारा ‘शिवतीर्थ’ कहे जाने वाले शिवाजी पार्क का नाम इस आयोजन से गहराई से जुड़ गया।

बाल ठाकरे 2012 में अपने निधन तक इस रैली को संबोधित करते रहे। उनके बाद अगले वर्ष से उद्धव ठाकरे ने इसे संबोधित करना शुरू किया। महामारी के दौर सहित कई बदलावों के बावजूद यह आयोजन बना रहा और महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे प्रमुख हिस्सा बना रहा।

दो शिवसेना, दो मैदान, दो संदेश

आज यह परंपरा बिल्कुल अलग परिस्थितियों में निभाई जा रही है। 2022 में शिवसेना में हुए विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अलग-अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं, और दोनों ही बाल ठाकरे की विरासत पर अपना हक जताते हैं। इस बंटवारे ने इस वार्षिक रैली को राजनीतिक शक्ति परीक्षण के साथ-साथ पार्टी के इतिहास पर वर्चस्व की लड़ाई में बदल दिया है।

20 अक्टूबर को शाम 5 बजे नेस्को मैदान में आयोजित शिंदे की रैली को सूखा पीड़ित किसानों और उनके परिवारों को समर्पित किया गया है। शिंदे ने कहा है कि पार्टी प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करेगी, जिसमें महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें और किसान परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय मदद शामिल है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि रैली के हिस्से के रूप में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राशन किट से भरे ट्रक भेजे जाएंगे।

शिवाजी पार्क के जरिए साख बचाए रखने की कोशिश

उद्धव ठाकरे के लिए शिवाजी पार्क में लौटना शिवसेना के इस पारंपरिक आयोजन की साख को बचाए रखने की कोशिश है, खासकर ऐसे समय में जब वे पार्टी के राजनीतिक आधार और उसकी विरासत पर दावे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1966 में शिवाजी पार्क में एक ऐसे संगठन के लिए टिफिन बॉक्स घुमाकर चंदा इकट्ठा किया गया था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वह टिकेगा भी या नहीं। आज 60 साल बाद, उसी नाम पर दावा करने वाली दो पार्टियों में से एक ने अपनी रैली के तहत सूखा पीड़ित किसानों के लिए राशन किट से भरे ट्रक भेजने का वादा किया है।

इस साल शिवसेना (UBT) को 20 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में अपनी रैली आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 24 शर्तों के साथ 19 अक्टूबर को तैयारियों और अगले दिन मुख्य कार्यक्रम की अनुमति दी है। वहीं शिंदे गुट ने नेस्को मैदान को चुना है, जिससे शिवाजी पार्क के लिए सीधा टकराव टल गया है।

दोनों गुटों ने अपनी-अपनी रैलियों के लिए अलग-अलग संदेश भी तय किए हैं। शिवसेना (UBT) ने एक टीजर जारी कर कार्यकर्ताओं से संविधान की रक्षा के लिए “जलती हुई मशाल” के रूप में शिवाजी पार्क में जुटने का आह्वान किया है। पार्टी ने अपने इस राजनीतिक गोलबंदी को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष के चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जोड़ा है।

विपक्षी पार्टियां भले ही बीजेपी से मुकाबला करने के मामले में देश भर में एक ही पेज पर रहने की कोशिश कर रही हों, लेकिन एक बार-बार आने वाली समस्या यह रही है कि स्थानीय स्तर पर उनके मतभेद सुलझ नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) की 23 अक्टूबर को विधान परिषद चुनाव एक साथ लड़ने की योजना पर संशय है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना (UBT) अमरावती शिक्षक चुनाव क्षेत्र में एक-दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं शिवसेना (UBT) और NCP (SP) मराठवाड़ा स्नातक चुनाव क्षेत्र में एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। दूसरी सीटें जहां चुनाव हो रहे हैं, वे हैं पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक और पुणे शिक्षक। पढ़िए पूरी खबर…